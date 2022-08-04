Херсонський фронт: авіація ЗСУ вдарила по опорних пунктах ворога на південному напрямку

Внаслідок ракетно-артилерійських ударів знищено кілька одиниць артилерії, бронетехніки та автомобілів, а також живу силу противника.

Авіація ЗСУ завдала двох ударів по опорних пунктах противника на південному напрямку в районах населених пунктів Благодатне та Правдине Херсонської області. За підтримки артилерії внаслідок ракетного удару знищено 31 солдата особового складу, один танк Т-72, гаубиці "Гвоздика" та "Мста-Б", два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки та одного безпілотника-розвідника. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Також підтвердилася інформація про те, що у Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту ВМС РФ. Втрати супротивника уточнюються.

Дії підрозділів ЗС РФ

Збройні сили РФ продовжують нарощувати війська на Криворізькому напрямі внаслідок перекидання підрозділів 35-ї армії зі східних рубежів. Із застосуванням броньованої техніки противник намагався штурмувати позиції ЗСУ за двома напрямками: Білогірка – Андріївка та Сухий Ставок – Біла Криниця. Проте успіху у відсутності і ретирувався.

Крім того, активізувалися повітряні удари противника в Бериславському районі. Пара штурмовиків Су-25 та вертолітні пари атакували позиції ЗСУ. Втрат немає.

Південну околицю населеного пункту Костромки обстріляли з РСЗВ "Град". Пошкоджено три приватні будинки та лінії електропередач. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і одна отримала поранення.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ЗСУ протягом доби 3 серпня відбили всі штурмові дії російських військ, завдали окупантам втрат і відкинули назад.

Російські війська почали використовувати окрему поромну переправу через Дніпро біля Антонівського мосту, пошкодженого внаслідок удару ЗСУ. Зазначається, що це друга переправа, яку спорудили російські військові.