ЗСУ відбили наступ росіян біля Авдіївки, Пісок і Красногорівки, – Генштаб (фото)

Підрозділи окупаційної армії були змушені відступити на колишні позиції через втрати серед особового складу.

Підрозділи Збройних сил України протягом цієї доби відбили всі спроби наступу ЗС РФ. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах особливих змін у діях ЗС РФ не зафіксовано, а на останньому ворог обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти застосовували танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілу населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова, Велика Бабка та Рубіжне. Ворожий авіаудар був зафіксований у районі Прудянки. Поруч із Петрівкою, Федорівкою і Дементіївкою російські загарбники вели аеророзвідку із застосуванням БПЛА.

На Слов'янському напрямі ЗС РФ з артилерії обстрілювали Протопопівку, Велику Комишуваху, Мечебилово, Гусарівку, Чепіль, Норцівку, Долину, Мазанівку, Краснопілля, Новопавлівку, Довгеньке, Дібрівне, Бражківку, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівку, Рідне, Адамівку, Богородичне та Маяк.

На Краматорському напрямку, за даними командування, ворожі обстріли були зафіксовані в районі Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам'янського, Пискунівки та Григорівки.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ застосовували танки, реактивну та ствольну артилерію для обстрілу Бахмута, Бахмутського, Берестового, Соледара, Яковлівки, Зайцева, Травневого, Кодеми, Майорська, Підгородного, Веселої Долини, Покровського, Краснополівки, Білогорівки та Веселого. Ворожі авіаудари були зафіксовані в районі Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Як зазначає Генштаб, підрозділи ЗС РФ протягом доби вели штурмові дії в районі :

Берестового;

на напрямі Володимирівка — Яковлівка;

Покровське — Бахмут;

Володимирівка — Соледар;

Відродження — Кодема, Відродження — Зайцеве;

Семигір'я — Кодема;

Доломітне — Семигір'я.

Усі спроби штурму було відбито, а окупаційні війська, зазнавши втрат, були змушені відступити на колишні позиції.

На Авдіївському напрямку ворожі обстріли з танків та артилерії зафіксовано біля Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісок, Нетайлового та Кам'янки. Крім цього, ЗС РФ намагалися штурмувати позиції ЗСУ на ділянках фронту Новоселівка Друга — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, Василівка — Красногорівка, Мінеральне — Авдіївка, Донецьк — Піски, і також були змушені відступити через втрати серед особового складу.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках, як зазначають у Генштабі, окупанти обстрілювали зафіксовані обстріли Мар'їнку, Новомихайлівку, Шевченко, Володимирівку, Павлівку, Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку, Новопіль, Зелене Поле, Новосілку, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Малу Токмачку, Лук’янівське, Нескучне, Могилу Сторожову, Полтавку, Ольгівське, Новоандріївку, Новоданилівку, Червоне, Білогір'я та Времівку. З авіації ворог відкривав вогонь по Новосілці, Новопіллі та Полтавці. Усі спроби ЗС РФ просунутися у напрямках Мар'їнки та Білогірки були відбиті бійцями ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку окупаційна армія здійснювала обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по Миколаєву, Прибузькому, Зорі, Лучу, Посад-Покровському, Лиманам, Лупаревому, Партизанському, Кобзарцям, Андріївці, Білій криниці, Червоному Яру, Галіциновому, Любомирівці. У районі Андріївки також зафіксовано ворожий авіаудар, а в напрямку Білогорівки загарбники провалили штурмові дії.

[ + – ] ЗСУ за добу відбили всі спроби наступу ЗС РФ

Нагадаємо, військовослужбовцям ЗСУ вдалося ліквідувати колаборантку Ольгу Качуру з позивним "Корса", яка командувала обстрілами мирних українських міст на Донбасі.

Також повідомлялося, що морпіхи ЗСУ на Донбасі ліквідували 15 російських військовослужбовців.