У Донецькій області морська піхота ЗСУ ліквідувала 15 солдатів супротивника та взяла полонених

За даними ВМС, також знищено кілька одиниць російських БМП-2 та танк. Полонені — це здебільшого мобілізовані в ОРДЛО. Здатись у полон — єдина можливість для них вижити, бо через відмову від участі у війні росіяни їх розстрілюють.

Особовий склад підрозділів морської піхоти ВМС України продовжує завдавати ударів по російських військах. На Донецькому напрямку внаслідок атаки наших військових знищено кілька одиниць техніки ворога; також загинули 15 військовослужбовців, ймовірно, з-поміж мобілізованих на окупованих територіях. Про це повідомляється у Telegram-каналі пресслужби ВМС України.

"На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку та знищили два БМП-2, один танк, 15 російських військових і взяли трьох полонених", — йдеться у повідомленні.

Херсонська область

На Херсонському напрямку ЗСУ ведуть активні бойові дії. Українська артилерія підбила російський танк, а бійці взяли в полон двох військовослужбовців супротивника. Наносилися артудари на місцях скупчення живої сили та техніки окупаційних військ, велася контрбатарейна боротьба. Втрати ЗС РФ уточнюються.

Примітно, що практично всі військовополонені — це мобілізовані з "ДНР". За інформацією наших військових, мешканців окупованих територій України відправляють на забій, іноді навіть без засобів захисту.

Такі мобілізовані можуть загинути від української зброї, або ж у разі відмови від участі у війні росіяни їх розстріляють. Здатись у полон — єдина можливість вижити, за словами співробітників пресслужби ВМС України.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ розпочали наступ на Ізюмському напрямі, і, за даними військових дослідники з CIT, ЗС РФ не мають сили стримати цей наступ.

Нагадаємо, що в Херсонській області вже звільнено 53 населені пункти, проте повертатися до своїх будинків жителям не радять, адже чекають ще роботи з розмінування території, яка раніше була захоплена російськими військами.

США анонсували прискорені постачання озброєнь Україні на $550 млн. Відомо про 75 тис. боєприпасів, які отримають ЗСУ та додаткові ракети HIMARS для України. Але їхня кількість тримається в секреті. Прискорені поставки можуть тривати кілька днів або навіть годин. Щобільше, жителі 74 країн світу зібрали кошти, на які закупили десятки безпілотників FLyEye та DJI Matrice 300 для України.