Десятки FLyEye та DJI Matrice 300: Федоров показав нові БПЛА для "Армії дронів"

Літальні апарати, куплені на пожертвування людей із 74 країн світу, вже відправляють ЗСУ.

Україна закупила для "Армії дронів" десятки безпілотників FLyEye та DJI Matrice 300. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму Telegram-каналі.

За його словами, 3 серпня дрони відправлять до Збройних Сил України, де вони допоможуть у битвах з російськими військами. Міністр провів презентацію на неназваному аеродромі та показав, як виглядають нові літальні апарати. Варто зазначити, що на деяких вигравірувано слова "Army of Drones".

[ + – ] Безпілотник від DJI в "Армії дронів"

Михайло Федоров також розповів про особливості дронів, придбаних для ЗСУ.

FLyEye

Цей БПЛА розвідник вважається одним із найкращих військових безпілотників на ринку, він може розганятися до 120 км/год, долати до 160 км за один виліт, а також має дальність зв'язку в 50 км. Його можна запускати з руки, що полегшує використання в бойових умовах, де не завжди є можливість розгорнути спеціальні установки. FLyEye також сумісний із західними артилерійськими та ракетними установками з автоматизованою системою управління вогнем. Глава Мінцифри очікує, що такі апарати допоможуть українським розвідникам проникати до тилу ЗС РФ та збирати важливу інформацію для ведення бойових дій.

[ + – ] БПЛА FlyEye в армії дронів

DJI Matrice 300

"Також ЗСУ посилять дрони DJI Matrice 300. Безпілотники мають потужні камери та тепловізори. День і ніч українські солдати добре бачитимуть ворожу техніку і робитимуть все, щоб її ставало менше", — додав він.

[ + – ] Дрони DJI Matrice 300 для ЗСУ Фото: Telegram

DJI Matrice 300 мають штучний інтелект, тепловізори, що дозволяють точно визначити загрозу, а також автономну систему ураження, що працює за принципом "вистрілив і забув". Бойовий дрон може вражати різні типи цілей, включаючи піхоту, бункери та укриття.

[ + – ] Демонстрація нових апаратів для "Армії дронів"

Як пише в Telegram Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, на "Армію дронів" вже зібрали понад 751 млн грн. Перші 260 млн грн виділили на купівлю 2-х станцій управління, 20 Fly Eye, 78-ми DJI Matrice, а також 2-х наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

"Я переконаний, що у майбутньому перевага армії буде не у великій кількості живої сили. А в технологіях та вмінні їх використовувати. І завдяки Армії дронів наші військові доводять це щодня своїми результатами на фронті. Ми продовжимо масштабувати цей проєкт. Зараз проводимо переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками", – цитує пресслужба Михайла Федорова.

Гроші зібрані завдяки онлайн-платформі UNITED24, їх пожертвували люди з 74 країн світу, які підтримують українців. Найбільше коштів надійшло з України, США, Канади, Великобританії, Німеччини, Ірландії, Франції, Швейцарії, Австралії, Ізраїлю. Закупівлями займається Держспецзв'язку.

Михайло Федоров та голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь також презентували безпілотники українського виробництва: SKIF, Skyeton та "Укрджет". Міністр заявив, що відомства ведуть переговори з українськими розробниками про можливі постачання для "Армії дронів" у майбутньому.

[ + – ] Михайло Федоров та Юрій Щиголь

UJ-22 Airborne "Укрджет"

Ударний БПЛА UJ-22 Airborne від компанії "Укрджет" озброєний 82-мм мінами та реактивними гранатами, переробленими для скидання з повітря. Його також можна оснастити фотоапаратом та оптико-електронною станцією для проведення розвідки. Це один із найбільших українських дронів, які випускають серійно. Його перевагами є велика дальність польоту та зв'язку з оператором, а також три режими управління (ручний, автоматичний та напівавтоматичний).

Сигнал передається по зашифрованому двосторонньому НВЧ- або УВЧ-каналу за допомогою спеціальної антени. Для керування UJ-22 необхідні дві особи: пілот і оператор корисного навантаження, які повинні перебувати у спеціально обладнаному автомобілі-позашляховику.

[ + – ] Український дрон UJ-22 Airborne від компанії "Укрджет"

Основні характеристики UJ-22:

Максимальна злітна вага: 85 кг

Загальна довжина: 3300 мм

Розмах крил: 4600 мм

Практична стеля: 6000 м

Максимальний політний час: 14 год

Дальність зв'язку: до 150 км

Швидкість максимальна/крейсерська: 200/140 км/год

Двигун: бензиновий двотактний

Вага корисного навантаження: 20 кг

Skyeton АCS-3

Компанія Skyeton розробила військовий дрон АCS-3 та його цивільну версію під назвою Raybird-3. У 2019 році модель пройшла випробування та прийнята на озброєння Повітряних сил ЗСУ. Оператор може керувати апаратом безпосередньо або відправити заздалегідь запрограмованим маршрутом. Висока вантажопідйомність дозволяє нести потужні тепловізори чи оптичні камери. Запускається за допомогою катапульти, а приземлюється на парашуті із надувними подушками безпеки.

Основні характеристики АCS-3:

Максимальна злітна вага: 85 кг

Загальна довжина: 3300 мм

Розмах крил: 4600 мм

Практична стеля: 3000 м

Максимальний політний час: 24 год

Дальність зв'язку: 240 км

Швидкість максимальна/крейсерська: 160/120 км/год

Вага корисного навантаження: 5 кг

Раніше писали про український дрон SKIF від компанії Culver Aviation. Наразі він допомагає оцінити збитки після вторгнення РФ, його особливістю є швидка зйомка поверхні землі та прив'язка об'єктів до географічних координат.