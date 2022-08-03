Десятки FLyEye и DJI Matrice 300: Федоров показал новые БПЛА для "Армии дронов"
Летательные аппараты, купленные на пожертвования людей из 74 стран мира, уже отправляют ВСУ.
Украина закупила для "Армии дронов" десятки беспилотников FLyEye и DJI Matrice 300. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своем Telegram-канале.
По его словам, 3 августа дроны отправят в Вооруженные силы Украины, где они помогут в сражениях с российскими войсками. Министр провел презентацию на неназванном аэродроме и показал, как выглядят новые летательные аппараты. Стоит отметить, что на некоторых выгравированы слова "Army of Drones".
Михаил Федоров также рассказал об особенностях дронов, приобретенных для ВСУ.
FLyEye
Этот БПЛА разведчик считается одним из лучших военных беспилотников на рынке, он может разгоняться до 120 км/ч, преодолевать до 160 км за один вылет, а также обладает дальностью связи в 50 км. Его можно запускать с руки, что упрощает использование в боевых условиях, где не всегда есть возможность развернуть специальные установки. FLyEye также совместим с западными артиллерийскими и ракетными установками с автоматизированной системой управления огнем. Глава Минцифры ожидает, что такие аппараты помогут украинским разведчикам проникать в тыл ВС РФ и собирать важную информацию для ведения боевых действий.
DJI Matrice 300
"Также ВСУ усилят дроны DJI Matrice 300. Беспилотники имеют мощные камеры и тепловизоры. День и ночь украинские солдаты будут хорошо видеть вражескую технику и делать все, чтобы ее становилось меньше", — добавил он.
DJI Matrice 300 обладают искусственным интеллектом, тепловизорами, позволяющими точно определить угрозу, а также автономной системы поражения, работающей по принципу "выстрелил и забыл". Боевой дрон может поражать разные типы целей, включая пехоту, бункеры и укрытия.
Как пишет в Telegram Государственная служба специальной связи и защиты информации, на "Армию дронов" уже собрали более 751 млн грн. Первые 260 млн грн выделили на покупку 2-х станций управления, 20-ти Fly Eye, 78-ми DJI Matrice, а также 2-х наземных систем для 20-ти ударных дронов-камикадзе Warmate.
"Я убежден, что в будущем преимущество армии будет не в большом количестве живой силы. А в технологиях и умении их использовать. И благодаря Армии дронов наши военные доказывают это каждый день своими результатами на фронте. Мы продолжим масштабировать этот проект. Сейчас проводим переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями", – цитирует пресс-служба Михаила Федорова.
Деньги собраны благодаря онлайн-платформе UNITED24, их пожертвовали люди из 74-х стран мира, поддерживающие украинцев. Больше всего средств поступило из Украины, США, Канады, Великобритании, Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии, Австралии, Израиля. Закупками занимается Госспецсвязи.
Михаил Федоров и глава Госспецсвязи Юрий Щиголь также презентовали беспилотники украинского производства: SKIF, Skyeton и "Укрджет". Министр заявил, что ведомства ведут переговоры с украинскими разработчиками о возможных поставках для "Армии дронов" в будущем.
UJ-22 Airborne "Укрджет"
Ударный БПЛА UJ-22 Airborne от компании "Укрджет" вооружен 82-мм минами и реактивными гранатами, переделанными для сброса с воздуха. Его также можно оснастить фотоаппаратом и оптико-электронной станцией для проведения разведки. Это один из самых крупных украинских дронов, которые выпускают серийно. Его преимуществами является большая дальность полета и связи с оператором, а также три режима управления (ручной, автоматический и полуавтоматический).
Сигнал передается по зашифрованному двустороннему СВЧ- или УВЧ-каналу с помощью специальной антенны. Для управления UJ-22 необходимы два человека: пилот и оператор полезной нагрузки, которые должны находиться в специально оборудованном автомобиле-внедорожнике.
Основные характеристики UJ-22:
- Максимальный взлетный вес: 85 кг
- Общая длина: 3300 мм
- Размах крыльев: 4600 мм
- Практический потолок: 6000 м
- Максимальное полетное время: 14 ч
- Дальность связи: до 150 км
- Скорость максимальная/крейсерская: 200/140 км/ч
- Двигатель: бензиновый двухтактный
- Вес полезной нагрузки: 20 кг
Skyeton АCS-3
Компания Skyeton разработала военный дрон АCS-3 и его гражданскую версию под названием Raybird-3. В 2019 году модель прошла испытания и была принята на вооружение Воздушных сил ВСУ. Оператор может управлять аппаратом напрямую либо же отправить по заранее запрограммированному маршруту. Высокая грузоподъемность позволяет нести мощные тепловизоры или оптические камеры. Запускается с помощью катапульты, а приземляется на парашюте с надувными подушками безопасности.
Основные характеристики АCS-3:
- Максимальный взлетный вес: 85 кг
- Общая длина: 3300 мм
- Размах крыльев: 4600 мм
- Практический потолок: 3000 м
- Максимальное полетное время: 24 ч
- Дальность связи: 240 км
- Скорость максимальная/крейсерская: 160/120 км/ч
- Вес полезной нагрузки: 5 кг
Ранее писали об украинском дроне SKIF от компании Culver Aviation. Сейчас он помогает оценить ущерб после вторжения РФ, его особенностью является быстрая съемка поверхности земли и привязка объектов к географическим координатам.