Десятки FLyEye и DJI Matrice 300: Федоров показал новые БПЛА для "Армии дронов"

Летательные аппараты, купленные на пожертвования людей из 74 стран мира, уже отправляют ВСУ.

Украина закупила для "Армии дронов" десятки беспилотников FLyEye и DJI Matrice 300. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своем Telegram-канале.

По его словам, 3 августа дроны отправят в Вооруженные силы Украины, где они помогут в сражениях с российскими войсками. Министр провел презентацию на неназванном аэродроме и показал, как выглядят новые летательные аппараты. Стоит отметить, что на некоторых выгравированы слова "Army of Drones".

[ + – ] Беспилотник от DJI в "Армии дронов"

Михаил Федоров также рассказал об особенностях дронов, приобретенных для ВСУ.

FLyEye

Этот БПЛА разведчик считается одним из лучших военных беспилотников на рынке, он может разгоняться до 120 км/ч, преодолевать до 160 км за один вылет, а также обладает дальностью связи в 50 км. Его можно запускать с руки, что упрощает использование в боевых условиях, где не всегда есть возможность развернуть специальные установки. FLyEye также совместим с западными артиллерийскими и ракетными установками с автоматизированной системой управления огнем. Глава Минцифры ожидает, что такие аппараты помогут украинским разведчикам проникать в тыл ВС РФ и собирать важную информацию для ведения боевых действий.

[ + – ] БПЛА FlyEye в армии дронов

DJI Matrice 300

"Также ВСУ усилят дроны DJI Matrice 300. Беспилотники имеют мощные камеры и тепловизоры. День и ночь украинские солдаты будут хорошо видеть вражескую технику и делать все, чтобы ее становилось меньше", — добавил он.

[ + – ] Дроны DJI Matrice 300 для ВСУ Фото: Telegram

DJI Matrice 300 обладают искусственным интеллектом, тепловизорами, позволяющими точно определить угрозу, а также автономной системы поражения, работающей по принципу "выстрелил и забыл". Боевой дрон может поражать разные типы целей, включая пехоту, бункеры и укрытия.

[ + – ] Демонстрация новых аппаратов для "Армии дронов"

Как пишет в Telegram Государственная служба специальной связи и защиты информации, на "Армию дронов" уже собрали более 751 млн грн. Первые 260 млн грн выделили на покупку 2-х станций управления, 20-ти Fly Eye, 78-ми DJI Matrice, а также 2-х наземных систем для 20-ти ударных дронов-камикадзе Warmate.

"Я убежден, что в будущем преимущество армии будет не в большом количестве живой силы. А в технологиях и умении их использовать. И благодаря Армии дронов наши военные доказывают это каждый день своими результатами на фронте. Мы продолжим масштабировать этот проект. Сейчас проводим переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями", – цитирует пресс-служба Михаила Федорова.

Деньги собраны благодаря онлайн-платформе UNITED24, их пожертвовали люди из 74-х стран мира, поддерживающие украинцев. Больше всего средств поступило из Украины, США, Канады, Великобритании, Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии, Австралии, Израиля. Закупками занимается Госспецсвязи.

Михаил Федоров и глава Госспецсвязи Юрий Щиголь также презентовали беспилотники украинского производства: SKIF, Skyeton и "Укрджет". Министр заявил, что ведомства ведут переговоры с украинскими разработчиками о возможных поставках для "Армии дронов" в будущем.

[ + – ] Михаил Федоров и Юрий Щиголь

UJ-22 Airborne "Укрджет"

Ударный БПЛА UJ-22 Airborne от компании "Укрджет" вооружен 82-мм минами и реактивными гранатами, переделанными для сброса с воздуха. Его также можно оснастить фотоаппаратом и оптико-электронной станцией для проведения разведки. Это один из самых крупных украинских дронов, которые выпускают серийно. Его преимуществами является большая дальность полета и связи с оператором, а также три режима управления (ручной, автоматический и полуавтоматический).

Сигнал передается по зашифрованному двустороннему СВЧ- или УВЧ-каналу с помощью специальной антенны. Для управления UJ-22 необходимы два человека: пилот и оператор полезной нагрузки, которые должны находиться в специально оборудованном автомобиле-внедорожнике.

[ + – ] Украинский дрон UJ-22 Airborne от компании "Укрджет"

Основные характеристики UJ-22:

Максимальный взлетный вес: 85 кг

Общая длина: 3300 мм

Размах крыльев: 4600 мм

Практический потолок: 6000 м

Максимальное полетное время: 14 ч

Дальность связи: до 150 км

Скорость максимальная/крейсерская: 200/140 км/ч

Двигатель: бензиновый двухтактный

Вес полезной нагрузки: 20 кг

Skyeton АCS-3

Компания Skyeton разработала военный дрон АCS-3 и его гражданскую версию под названием Raybird-3. В 2019 году модель прошла испытания и была принята на вооружение Воздушных сил ВСУ. Оператор может управлять аппаратом напрямую либо же отправить по заранее запрограммированному маршруту. Высокая грузоподъемность позволяет нести мощные тепловизоры или оптические камеры. Запускается с помощью катапульты, а приземляется на парашюте с надувными подушками безопасности.

Основные характеристики АCS-3:

Максимальный взлетный вес: 85 кг

Общая длина: 3300 мм

Размах крыльев: 4600 мм

Практический потолок: 3000 м

Максимальное полетное время: 24 ч

Дальность связи: 240 км

Скорость максимальная/крейсерская: 160/120 км/ч

Вес полезной нагрузки: 5 кг

Ранее писали об украинском дроне SKIF от компании Culver Aviation. Сейчас он помогает оценить ущерб после вторжения РФ, его особенностью является быстрая съемка поверхности земли и привязка объектов к географическим координатам.