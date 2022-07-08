Украинский дрон SKIF помогает оценить ущерб после вторжения РФ: как он работает

Изначально команда создавала БПЛА для нужд военных, но потом сосредоточилась на гражданских задачах.

В Украине компания Culver Aviation разработали дрон под названием SKIF, который помогает людям во время войны, не участвуя в боевых действиях. Об этом аппарате рассказало издание ITC.ua.

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Главной задачей беспилотника типа "летающее крыло" является быстрая фотосъемка поверхности земли с воздуха и точная привязка снимков к географическим координатам. SKIF обладает камерой с разрешением 61 Мп и точностью до 1 см на пиксель, позволяющей рассмотреть даже мелкие детали. Он использует двухчастотную систему навигации GNSS, обеспечивающую высокую точность координат цифровой карты.

SKIF подходит для выполнения различных коммерческих миссий: осмотр дорог, измерение полей, мониторинг урожая или состояния крупных объектов, таких как трубопроводы, оценка последствия стихийных бедствий. Во время войны беспилотники также используют для фиксации разрушений после обстрелов российских войск.

После начала вторжения РФ значительная часть сотрудников Culver Aviation отправилась служить в ряды ВСУ, а остальные перенесли производство в западные регионы Украины, сохранив темпы и продолжив оказывать услуги. Компания открыла бесплатную школу для обучения операторов, услугами которой воспользовались уже 70 человек.

[ + – ] Характеристики дрона SKIF Фото: Facebook

Интересно, что история коммерческого SKIF имеет "военное начало". В феврале 2014 года руководитель небольшого предприятия по системной интеграции Александр Даниленко объединился с другом, который продемонстрировал летательный аппарат, способный летать по заданным координатам и транслировать видео. Украинцы решили поддержать армию, создали в Киеве волонтерскую организацию EyeTech и занялись разработкой разведывательного БПЛА. Первые прототипы энтузиасты собирали в гараже из пенопластовых китайских самолетов, которые резали, переклеивали и модифицировали

"Это были непохожие друг на друга модели", — поделился Александр Даниленко. — "С каждым разом получалось все лучше, и в конце концов живой опыт окупил все расходы".

[ + – ] Сборка дрона SKIF Фото: itc.ua

Когда инженеры набили руку, то начали собирать не только летательные аппараты, но и наземные станции управления для них. Оборудование испытывали на полях неподалеку от Киева, а также на военных полигонах. Так появился дрон Patriot, попавший в первую пятерку для эксплуатации под контролем Минобороны.

К концу 2014 года EyeTech переросла из группы в в научно-производственное предприятие ITEC. Участники проекта продолжили собирать и модифицировать беспилотники по просьбам волонтеров. В 2015 году они приступили к проектированию полноценного аппарата-носителя в сотрудничестве со специалистом по аэродинамике, прошедшим АТО. Получив отзывы от военных, разработчики установили на Patriot хорошую камеру, тепловизор, емкую батарею, обеспечивающую до двух часов полета.

[ + – ] Команда разработчиков SKIF

В 2016 году ITEC улучшило производство, научившись создавать композитные корпуса из кевлара, карбона, стекловолокна, аэродинамику стали рассчитывать на компьютере. Тогда же компания задумалась над тем, как же зарабатывать на своем увлечении, ведь волонтерских заказов не хватало на развитие бизнеса. Контракт с Минобороны подписать не удалось, поэтому команда решила перейти из военной сферы деятельности в гражданскую, а именно — заняться востребованной съемкой поверхности и картографированием. Patriot лишился тепловизора, видеокамеры и превратился в SKIF.

"Перед сезоном аграрии должны получить точные контуры участков, чтобы рассчитать бюджет посевной и не оставить необработанных кусков. А дальше мониторить посевы, чтобы вовремя предотвратить болезни растений и не замедлить сбор урожая", — объяснил руководитель компании Александр Даниленко.

[ + – ] Дроны SKIF Фото: Facebook

Изначально Culver Aviation продавала самолеты аграрным компаниям и учила сотрудников ими пользоваться: осуществлять полеты и обрабатывать собранные данные, но позже перешла к модели Drone-as-a-Service. Теперь команда операторов приезжает на нужное место вместе с дроном SKIF, сама выполняет необходимые задания и предоставляют клиентам уже готовый результаты, которые можно использовать для развития бизнеса.

В 2021 году компания ITEC вошла в холдинг TECHIIA, получила немалые инвестиции и новое название: Culver Aviation. Александр Даниленко стал ее генеральным директором, объединив под своим руководством десятки сотрудников. Благодаря этому БПЛА начали производить серийно, включая индивидуальное проектирование корпуса и электроники, создание программного обеспечения.

"Мы ждем разрешения государства возобновить коммерческие полеты – это вопросы экономики и продовольственной безопасности. Также готовим выпуск нового продукта, который перевернет представление о том, что такое дрон-сервисы", – добавил Александр Даниленко.

Ранее писали, как специалисты при помощи дронов оцифровывают дома, разрушенные российскими войсками. Волонтеры снимают объекты с воздуха и определяют степень повреждений, чтобы украинцы могли получить компенсацию, а государству было проще восстанавливать здания.