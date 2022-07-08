Український дрон SKIF допомагає оцінити збитки після вторгнення РФ: як він працює

Спочатку команда створювала БПЛА для потреб військових, але потім зосередилася на цивільних завданнях.

В Україні компанія Culver Aviation розробила дрон під назвою SKIF, який допомагає людям під час війни, не беручи участі в бойових діях. Про цей апарат розповіло видання ITC.ua.

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Головним завданням безпілотника типу "крило, що літає" є швидка фотозйомка поверхні землі з повітря й точна прив'язка знімків до географічних координат. SKIF має камеру з роздільною здатністю 61 Мп і точністю до 1 см на піксель, що дозволяє розглянути навіть дрібні деталі. Він використовує двочастотну систему навігації GNSS, що забезпечує високу точність координат цифрової картки.

SKIF підходить для виконання різних комерційних місій: огляду доріг, вимірювання полів, моніторинг урожаю або стану великих об'єктів, таких як трубопроводи, оцінка наслідків стихійних лих. Під час війни безпілотники також використовують для фіксації руйнувань після обстрілу російських військ.

Після початку вторгнення РФ значна частина співробітників Culver Aviation вирушила служити до лав ЗСУ, а решта перенесла виробництво в західні регіони України, зберігши темпи та продовживши надавати послуги. Компанія відкрила безкоштовну школу для навчання операторів, послугами якої користувалися вже 70 осіб.

[ + – ] Характеристики дрону SKIF Фото: Facebook

Цікаво, що історія комерційного SKIF має "військовий початок". У лютому 2014 року керівник невеликого підприємства із системної інтеграції Олександр Даниленко об'єднався з другом, який продемонстрував літальний апарат, здатний літати за заданими координатами й транслювати відео. Українці вирішили підтримати армію, створили в Києві волонтерську організацію EyeTech і зайнялися розробкою розвідувального БПЛА. Перші прототипи ентузіасти збирали в гаражі з китайських пінопластових літаків, які різали, переклеювали та модифікували.

"Це були несхожі одна на одну моделі, — поділився Олександр Даниленко. — З кожним разом виходило все краще, і врешті-решт живий досвід окупив усі витрати".

[ + – ] Складання дрона SKIF Фото: itc.ua

Коли інженери набили руку, то почали збирати як літальні апарати, так і наземні станції управління ними. Обладнання випробовували на полях неподалік Києва, а також на військових полігонах. Так з'явився дрон Patriot, який потрапив до першої п'ятірки для експлуатації під контролем Міноборони.

До кінця 2014 року EyeTech переросла з групи в науково-виробниче підприємство ITEC. Учасники проєкту продовжили збирати й модифікувати безпілотники на прохання волонтерів. У 2015 році вони розпочали проєктування повноцінного апарату-носія в співпраці з фахівцем з аеродинаміки, який пройшов АТО. Отримавши відгуки від військових, розробники встановили на Patriot гарну камеру, тепловізор, ємну батарею, що забезпечує до двох годин польоту.

[ + – ] Команда розробників SKIF

У 2016 році ITEC покращило виробництво, навчившись створювати композитні корпуси з кевлару, карбону, скловолокна, аеродинаміку почали розраховувати на комп'ютері. Тоді ж компанія задумалася над тим, як заробляти на своєму захопленні, адже волонтерських замовлень не вистачало на розвиток бізнесу. Контракт із Міноборони підписати не вдалося, тому команда вирішила перейти з військової сфери діяльності до цивільної, а саме — зайнятися затребуваною зйомкою поверхні та картографуванням. Patriot втратив тепловізор, відеокамеру й перетворився на SKIF.

"Перед сезоном аграрії мають отримати точні контури ділянок, щоб розрахувати бюджет посівної та не залишити необроблених шматків. А далі моніторити посіви, щоби вчасно запобігти хворобам рослин і не сповільнити збирання врожаю", — пояснив керівник компанії Олександр Даниленко.

[ + – ] Дрони SKIF Фото: Facebook

Спочатку Culver Aviation продавала літаки аграрним компаніям і навчала співробітників ними користуватися: здійснювати польоти й обробляти зібрані дані, але пізніше перейшла до моделі Drone-as-a-Service. Тепер команда операторів приїжджає на потрібне місце разом із дроном SKIF, сама виконує необхідні завдання та надає клієнтам уже готові результати, які можна використовувати для розвитку бізнесу.

У 2021 році компанія ITEC увійшла до холдингу TECHIIA, отримала чималі інвестиції та нову назву: Culver Aviation. Олександр Даниленко став її генеральним директором, поєднавши під своїм керівництвом десятки співробітників. Завдяки цьому БПЛА почали виробляти серійно, включаючи індивідуальне проєктування корпусу й електроніки, створення програмного забезпечення.

"Ми чекаємо на дозвіл держави відновити комерційні польоти — це питання економіки та продовольчої безпеки. Також готуємо випуск нового продукту, який переверне уявлення про те, що таке дрон-сервіси", — додав Олександр Даниленко.

Раніше писали, як фахівці за допомогою дронів оцифровують будинки, зруйновані російськими військами. Волонтери знімають об'єкти з повітря та визначають ступінь пошкоджень, щоб українці могли отримати компенсацію, а державі було простіше відновлювати будинки.