ВСУ начали наступление на Изюмском направлении, ВС РФ не могут их сдержать, — CIT

Ранее ожидалось, что в этом районе российская армия будет совершать штурм, однако их концентрации сил недостаточно даже для сдерживания наступления ВСУ.

Вооруженные силы Украины начали наступление на Изюмском направлении на востоке Украины. Российская армия уже не может их удержать, у них очевидные проблемы. Об этом рассказал аналитик из группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов в интервью "НВ".

"Наступление на Изюмском направлении уже проходит определенными украинскими силами. Мы видим много видео, где они уничтожают вражескую технику, захватывают ее, даже захватывают флаги, документы. Проблемы российских войск в этом направлении очевидны", — сказал он.

Кирилл Михайлов отметил, что раньше CIT ожидали, что на этом направлении российская армия будет совершать наступление. Однако концентрации сил у оккупантов в этом районе недостаточно даже для того, чтобы удержать свои позиции во время наступления украинской армии.

Напомним, 2 августа в Институте изучения войны также заявляли, что ВСУ могут начать наступление на Изюмском направлении после того, как Россия вывела часть своих сил на юг. Российские войска пытаются усилить оборону оккупированных южных регионов, однако лишат Славянск необходимой боевой мощи.

В Херсонской ОВА рассказали, что вооруженным силам Украины удалось освободить уже 53 населенных пунктов в Херсонской области. На днях представитель ведомства Дмитрий Бутрий сообщил об освобождении 46 населенных пунктов в регионе Херсона