ЗСУ розпочали наступ на Ізюмському напрямку, ЗС РФ не можуть їх стримати, — CIT

Раніше очікувалося, що в цьому районі російська армія здійснюватиме штурм, проте їхньої концентрації сил недостатньо навіть для стримування наступу ЗСУ.

Збройні сили України розпочали наступ на Ізюмському напрямі на сході України. Російська армія вже не може їх утримати, в них очевидні проблеми. Про це розповів аналітик із групи розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов в інтерв'ю "НВ".

"Наступ на Ізюмському напрямку вже проходить певними українськими силами. Ми бачимо багато відео, де вони знищують ворожу техніку, захоплюють її, навіть захоплюють прапори, документи. Проблеми російських військ у цьому напрямі очевидні", — сказав він.

Кирило Михайлов зазначив, що раніше CIT очікували, що на цьому напрямі російська армія здійснюватиме наступ. Однак концентрації сил в окупантів у цьому районі недостатньо навіть для того, щоб утримати свої позиції під час наступу української армії.

Нагадаємо, 2 серпня в Інституті вивчення війни також заявляли, що ЗСУ можуть розпочати наступ на Ізюмському напрямі після того, як Росія вивела частину своїх сил на південь. Російські війська намагаються посилити оборону окупованих південних регіонів, проте позбавлять Слов'янськ необхідної бойової сили.

У Херсонській ОВА розповіли, що збройним силам України вдалося звільнити вже 53 населені пункти в Херсонській області. Цими днями представник відомства Дмитро Бутрій повідомив про звільнення 46 населених пунктів у регіоні Херсона.