ЗСУ звільнили 53 населені пункти на Херсонщині, — ОВА

За словами в.о. голови Херсонської ОВА, до повного звільнення військовим знадобиться здійснити низку зусиль, зокрема розмінувати територію. Ці райони під постійними обстрілами, тож мешканцям повертатися не радять.

Інформацію про населені пункти, які вже офіційно вважають звільненими від російських окупантів, надав в.о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій в ефірі телемарафону, передає Hromadske.

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"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які ми звільнили", — заявив він, додавши, що ці дані підлягають оприлюдненню тільки після погодження з Генштабом.

За словами Бутрія, це пояснюється тим, що до повного звільнення військовим знадобиться здійснити низку зусиль, включаючи і розмінування звільнених районів.

Цими днями представник Херсонської ОВА повідомив про звільнення 46 населених пунктів у регіоні Херсона. Переважно деокупація проводиться на півночі області, поблизу кордону сусідньої Дніпропетровської області. До того ж, звільнено кілька селищ поблизу кордону із Миколаївською областю.

Однак назви деокупованих населених пунктів поки що не публікують. До того ж, мешканцям цих територій поки не радять повертатися до залишених будинків, оскільки російські війська ведуть постійні обстріли деокупованих районів.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними Генштабу, ЗСУ успішно відбивають наступ ЗС РФ на кількох напрямках. Водночас російські війська продовжують обстрілювати позиції наших військових.

Нагадаємо, що, за даними ГУР, без західних розвідданих Україна не могла б знаходити російських агентів-мисливців за HIMARS. Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявив, що західні розвідслужби діляться з ЗСУ як інформацією, так і обладнанням.