ВСУ освободили 53 населенных пункта в Херсонской области, — ОВА

По словам и.о. главы Херсонской ОВА, до полного освобождения военным понадобится предпринять ряд усилий, в том числе разминировать территорию. Эти районы под постоянными обстрелами, поэтому жителям возвращаться не советуют.

Информацию о населенных пунктах, которые уже официально считаются освобожденными от российских оккупантов, предоставил и.о. руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий в эфире телемарафона, передает Hromadske.

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"На сегодняшний день официально уже подтверждены 53 населенных пункта, которые мы освободили", — заявил он, добавив, что эти данные подлежат обнародованию только после согласования с Генштабом.

По словам Бутрия, объясняется это тем, что до полного освобождения военным понадобится предпринять ряд усилий, включая и разминирование освобожденных районов.

На днях представитель Херсонской ОВА сообщил об освобождении 46 населенных пунктов в регионе Херсона. По преимуществу деоккупация проводится на севере области, вблизи с границей соседней Днепропетровской области. Более того, освобождены несколько поселков вблизи границы с Николаевской областью.

Однако названия деоккупированных населенных пунктов пока не публикуют. Более того, жителям этих территорий пока не советуют возвращаться в оставленные дома, поскольку российские войска ведут постоянные обстрелы деоккупированных районов.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным Генштаба, ВСУ успешно отражают наступление ВС РФ по нескольким направлениям. Вместе с тем, российские войска продолжают обстреливать позиции наших военных.

Напомним, что, по данным ГУР, без западных разведданных Украина не могла бы находить российских агентов — охотников за HIMARS. Замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что западные разведслужбы делятся с ВСУ и информацией, и оборудованием.