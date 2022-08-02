ВСУ успешно отражают наступление российских войск по нескольким направлениям, — Генштаб

До данным наших военных, в направлении Донецк — Пески ВС РФ добились частичного успеха. В то же время, в рядах ВС РФ наблюдаются случаи межэтнических конфликтов, злоупотребления алкоголем и неповиновения офицерам.

Генштаб ВСУ Украины представил информационную сводку по состоянию на 160 сутки героического противостояния Украинского народа военному вторжению РФ. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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Волынское и Полесское направления

Состав и позиции ВС Беларуси в Брестской и Гомельской областях остаются без значительных изменений.

Беларусь продолжает поставлять отдельные номенклатуры боеприпасов российским войскам. Угроза ракетных обстрелов с территории белорусской территории сохраняется по-прежнему.

Северское направление. Противник продолжает обстрел позиций наших военных с территории РФ, также ведется воздушная разведка в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Слобожанское направление

ВС РФ пытаются удержать занятые рубежи, восполняют потери военнослужащих и техники.

Харьковское направление. Российские силы обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии следующие населенные пункты: Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чеполь, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуны. Поблизости с Верхним Салтовом был нанесен авиаудар.

В направлении Тернова – Байрак оккупанты пытались улучшить тактическое положение, но отступили.

Славянское направление

Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах таких населенных пунктов: Курулька, Грушуваха, Дибривно, Адамовка, Долина, Краснополье, Мазановка, Большая Камышеваха, Васильевка Первая и Крестище. Рядом с Дубровным нанесен авиаудар.

В районе Довгенького и Долины замечены развгруппы, впоследствии они отступили.

Донецкое направление. Противник наступает в направлении Бахмута и Авдеевки. С помощью средств огневого поражения ВС РФ пытается сковать ВСУ и не допустить переброску украинских войск на угрожающее расстояние.

Краматорское направление

Обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Донецкого. Авиаудару рядом с Серебрянкой.

Зафиксированы попытки наступления в направлении Новолуганское – Ивано-Дарьевка. После отступления враг отступил.

Бахмутское направление

Артобстрелы в районах: Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного. Увеличилась интенсивность авиаударов.

Отражено продвижение в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут.

В направлении Возрождения – Кодема россияне добились частичного успеха.

Авдеевское направление. Враг обстрелял районы Авдеевки, Нетайлово и Нью-Йорка. Авиаудары имели место вблизи Авдеевки и Новобахмутовки.

В направлении Минеральное – Авдеевка россияне предпринимали безуспешные штурмовые действия.

Донецк – Пески — здесь ВС РФ добились частичного успеха.

Новопавловское и Запорожское направления. Обстрелы в районах: Новомихайловки, Павловки, Железнодорожного, Каменского, Полтавки, Красного, Новоандреевки и Марьинки.

Южнобужское направление

Враг пытается удерживать занятые рубежи и не допустить продвижения ВСУ. Россияне пытаются восстановить утраченное позиции.

Из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны районы Николаева, Трудолюбовки, Осокоровки, Ивановки, Оленевки, Зари, Благодатного, Пришиба, Токарева, Нововоронцовки, Белой Криницы, Андреевки, Веселого Кута. Рядом с Зарей нанесен авиационный удар.

Черное море

Два носителя крылатых ракет морского базирования готовы к применению высокоточного оружия.

Противник несет потери личного состава и техники.

По информации Генштаба ВСУ, в рядах российских оккупантов наблюдаются факты злоупотребления алкоголем, неповиновения офицерскому составу, а также межэтнические конфликты.

Напомним, что в Украину прибыла первая партия бронемашин MLS SHIELD. Транспорт, приобретенный фондом Петра Порошенко, спустя несколько дней будет передан Десантно-штурмовым войскам.

Ранее Фокус сообщал, что РФ обвинила США в прямом вмешательстве в войну. В РФ заявили, что учтут заявление украинского генерала Вадима Скибицкого о том, что перед ударами из HIMARS цели согласовываются с Вашингтоном.