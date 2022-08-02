В Украину прибыла первая партия бронемашин MLS SHIELD (фото)

Транспорт, закупленный фондом Петра Порошенко, через несколько дней передадут Десантно-штурмовым войскам ВСУ.

В Украину прибыли первые бронированные машины MLS SHIELD. Эту информацию подтвердил пятый президент, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

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По его словам, первая партия бронемашин MLS SHIELD, произведенных компанией Mobile Land Systems, будет направлена на нужды Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Бронированный транспорт был закуплен Фондом Петра Порошенко и волонтерами общественной организации "Справа громад".

"Сегодня ночью, в 4 часа ночи, прибыли первые бронеавтомобили MLS SHIELD. Самые лучшие, я в них ездил. Вы знаете, это как Rolls-Royce в сфере бронетехники. Там есть кондиционер, специальный usb-порт, подрессорное сиденье, очень хорошо оборудованные места для десанта, мощный двигатель, не гражданский, а военный", — заявил пятый президент, комментируя поставки MLS SHIELD в Украину.

[ + – ] В Украину прибыла первая партия бронемашин MLS SHIELD

Порошенко также добавил, что фонд согласовал с командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ договор о том, что через несколько дней прибывшие бронемашины будут направлены бойцам соответствующих подразделений.

Кроме этого, пятый президент анонсировал заключение сделки о поставках в Украину БМП, которые будут использоваться во время контрнаступления украинской армии на основных направлениях.

Пресс-служба "Европейской солидарности" утверждает, что ВСУ получат сразу 11 единиц бронированных машин MLS SHIELD.

[ + – ] В Украину прибыла первая партия бронемашин MLS SHIELD

MLS SHIELD — бронированные автомобили, произведенные компанией Mobile Land Systems. Специальная модификация патрульной бронемашины, которая имеет уровень защиты STANAG Level 1 или 2 в зависимости от версии. Производитель обозначил модель SHIELD как броневик для полицейских миссий, который может использоваться силами быстрого реагирования или в качестве командирского транспорта.

[ + – ] В Украину прибыла первая партия бронемашин MLS SHIELD

Напомним, министерство обороны Испании решило не отправлять в Украину немецкие танки Leopard. По данным ведомства, вооружение провалило несколько экспертиз и несет угрозу для здоровья военнослужащих.

Также сообщалось, что Норвегия отправила Украине партию бронеавтомобилей IVECO LAV III, которые имеют запас хода в 600 километров и могут набирать максимальную скорость в 130 км/ч.