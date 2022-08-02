В Украину прибыла первая партия бронемашин MLS SHIELD (фото)
Транспорт, закупленный фондом Петра Порошенко, через несколько дней передадут Десантно-штурмовым войскам ВСУ.
В Украину прибыли первые бронированные машины MLS SHIELD. Эту информацию подтвердил пятый президент, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
По его словам, первая партия бронемашин MLS SHIELD, произведенных компанией Mobile Land Systems, будет направлена на нужды Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Бронированный транспорт был закуплен Фондом Петра Порошенко и волонтерами общественной организации "Справа громад".
"Сегодня ночью, в 4 часа ночи, прибыли первые бронеавтомобили MLS SHIELD. Самые лучшие, я в них ездил. Вы знаете, это как Rolls-Royce в сфере бронетехники. Там есть кондиционер, специальный usb-порт, подрессорное сиденье, очень хорошо оборудованные места для десанта, мощный двигатель, не гражданский, а военный", — заявил пятый президент, комментируя поставки MLS SHIELD в Украину.
Порошенко также добавил, что фонд согласовал с командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ договор о том, что через несколько дней прибывшие бронемашины будут направлены бойцам соответствующих подразделений.
Кроме этого, пятый президент анонсировал заключение сделки о поставках в Украину БМП, которые будут использоваться во время контрнаступления украинской армии на основных направлениях.
Пресс-служба "Европейской солидарности" утверждает, что ВСУ получат сразу 11 единиц бронированных машин MLS SHIELD.
MLS SHIELD — бронированные автомобили, произведенные компанией Mobile Land Systems. Специальная модификация патрульной бронемашины, которая имеет уровень защиты STANAG Level 1 или 2 в зависимости от версии. Производитель обозначил модель SHIELD как броневик для полицейских миссий, который может использоваться силами быстрого реагирования или в качестве командирского транспорта.
Напомним, министерство обороны Испании решило не отправлять в Украину немецкие танки Leopard. По данным ведомства, вооружение провалило несколько экспертиз и несет угрозу для здоровья военнослужащих.
Также сообщалось, что Норвегия отправила Украине партию бронеавтомобилей IVECO LAV III, которые имеют запас хода в 600 километров и могут набирать максимальную скорость в 130 км/ч.