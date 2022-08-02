Испания решила не отправлять Украине немецкие танки Leopard

Вооружение провалило экспертизы и представляет опасность для военнослужащих, которые будут его использовать на передовой.

Испания отказалась поставлять в Украину немецкие танки Leopard в целях безопасности. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

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По ее словам, правительство Испании приняло решение об отмене поставок немецких танков Leopard из-за того, что вооружение находится в очень плачевном состоянии.

Роблес подчеркнула, что боевая техника, которая несколько лет не использовалась, провалила несколько тестов.

"Леопарды", которые уже много лет не используются в Сарагосе, невозможно отправить на войну в Украину, потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии/ Были проведены соответствующие экспертизы, и они находятся в таком состоянии, что их нельзя использовать. Мы не можем их передавать, поскольку они представляют опасность для людей", — добавила министр обороны Испании, комментируя отмену поставок немецкого вооружения на нужды украинской армии.

Напомним, в начале июня испанские СМИ сообщали о том, что официальный Мадрид планирует отправить в Украину немецкие танки Leopard. По данным журналистов, военнослужащие могут получить 40 единиц техники, которые нуждаются в модернизации.

Через некоторое время издание Der Spiegel сообщило о том, что Германия против отправки немецких танков Leopard со складов Испании в Украину. В середине июля Министерство обороны Испании дало добро на поставку танков Leopard на нужды ВСУ. Речь шла о модификации 2A4, которая нуждалась в ремонте перед использованием в условиях боевых действий.

В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал возможную отправку немецких танков Leopard в Киев, однако не уточнил, какая именно страна Европы готова предоставить подобную военную помощь.