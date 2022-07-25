"Готовы нам передать": Резников о получении танков Leopard в ВСУ

По словам главы Минобороны, если Leopard передадут, то ВСУ смогут получать и другие западные танки, например, M1 Abrams. В таком случае экипажи будут проходить обучение в странах Балтии.

Министр обороны Алексей Резников в эфире общенационального телемарафона заявил, что одна из дружественных стран готова передать Украине танки Leopard.

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Немецкие танки Leopard могут поступить в украинскую армию небольшой партией из нескольких десятков единиц. На них будут обучаться экипажи осваивать новую технику. Учения могут проходить на территории стран Балтии, с которыми Украина уже договорилась.

"Скорее всего, мы начнем с одной из дружественных стран, в которых есть танки Leopard. Они готовы нам их передать", — заявил министр.

При этом называть страну Резников не стал. Он продолжил тем, что после подготовки танковых экипажей, Украина будет вести параллельный разговор о поставках в ВСУ современных западных танков. И речь идет не только о Leopard, но и об американских M1 Abrams. Для поставок танков западного производства нужно убедить в этом партнеров.

В чем разница между Т-64 и Leopard 2?

Помимо того, что "Леопард" 2 сам по себе более современный, разница состоит еще в том, что экипаж состоит из 4 бойцов, а не трех, как во всех украинских танков, включая Т-64. Экипаж Leopard:

командир

наводчик

заряжающий

механик-водитель

Экипаж Т-64 (основной боевой танк в ВСУ):

командир

наводчик

механик-водитель

Заряжающий не нужен благодаря автомату заряжания снарядов.

Также сам экипаж хоть и располагается в башне, но при этом он не сидит на боеприпасах, как это есть в советских танках.

[ + – ] Схема размещения боеприпасов в Т-64 [ + – ] Схема размещения боеприпасов в Leopard 2A4

Ранее Испания заявляла о готовности передать Украине танки Leopard 2A4 — это модификация 1980-х годов с более мощной броней башни, улучшенной системой управления огнем, а также с дополнительными мерами для повышения выживаемости экипажей.

Напомним, Минобороны Испании дали зеленый свет на поставки Украине танков Leopard 2A4. Однако перед передачей они должны пройти ремонт и модернизацию.

Ранее немецкий депутат обрушился критикой на Берлин из-за отсутствия поставок "Леопардов" в ВСУ.