"Готові нам передати": Резніков про отримання танків Leopard у ЗСУ

За словами глави Міноборони, якщо Leopard передадуть, то ЗСУ зможуть отримувати й інші західні танки, наприклад, M1 Abrams. У такому разі екіпажі проходитимуть навчання в країнах Балтії.

Міністр оборони Олексій Резніков в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив, що одна із дружніх країн готова передати Україні танки Leopard.

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Німецькі танки Leopard можуть вступити в українську армію невеликою партією з кількох десятків одиниць. На них екіпажі навчатимуться освоювати нову техніку. Навчання можуть відбуватись на території країн Балтії, з якими Україна вже домовилася.

"Скоріше за все, ми почнемо з однієї з дружніх країн, у яких є танки Leopard. Вони готові нам їх передати", — заявив міністр.

При цьому називати країну Резніков не став. Він продовжив тим, що після підготовки танкових екіпажів Україна вестиме паралельну розмову про постачання в ЗСУ сучасних західних танків. І йдеться не лише про Leopard, а й про американські M1 Abrams. Для постачання танків західного виробництва потрібно переконати в цьому партнерів.

У чому різниця між Т-64 і Leopard 2?

Крім того, що "Леопард 2" сам по собі сучасніший, різниця полягає ще в тому, що екіпаж складається з 4 бійців, а не трьох, як у всіх українських танків, включаючи Т-64. Екіпаж Leopard:

командир

навідник

заряджаючий

механік-водій

Екіпаж Т-64 (основний бойовий танк у ЗСУ):

командир

навідник

механік-водій

Заряджання не потрібне завдяки автомату заряджання снарядів.

Також сам екіпаж хоч і розташовується у вежі, але при цьому він не сидить на боєприпасах, як це є в радянських танках.

[ + – ] Схема розміщення боєприпасів у Т-64 [ + – ] Схема розміщення боєприпасів у Leopard 2A4

Раніше Іспанія заявляла про готовність передати Україні танки Leopard 2A4 — це модифікація 1980-х років із потужнішою бронею вежі, покращеною системою управління вогнем, а також із додатковими заходами для підвищення виживання екіпажів.

Нагадаємо, Міноборони Іспанії дали зелене світло на постачання Україні танків Leopard 2A4. Однак перед передачею вони мають пройти ремонт і модернізацію.

Раніше німецький депутат обрушився критикою на Берлін через відсутність постачання "Леопардів" у ЗСУ.