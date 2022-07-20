Німецький депутат обрушився з критикою на політику Берліна через відсутність Леопардів у ЗСУ

На думку Родеріха Кізеветтера, відсутність постачання бронетехніки в Україну підриває довіру з партнерами у Східній Європі, які вважають за краще закуповувати американські "Абрамси" замість німецьких "Леопардів".

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер розкритикував політику уряду через відсутність постачання Україні танків "Леопард". Про це він написав на своїй сторінці у твітері.

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На думку депутата, затримки і недостатня допомога Україні призводить до репутаційних втрат Берліна у Східній Європі. Не дивно, що в Польщі орієнтуються на США та закуповують американські танки M1 Abrams, а не німецькі Leopard.

"Ми на рівному місці профукуємо довіру, яка створювалася між нами", — вважає Кізеветтер.

На його думку, "ніхто не розуміє", чому Німеччина не постачає українській армії німецькі БТРи Fuchs, БМП Marder або танки Leopard. Натомість Берлін зосереджується на неробочому "кільцевому обміні", який витрачає час і репутацію країни.

[ + – ] БТР Fuchs

"Кільцевий обмін" — це принцип допомоги Україні через треті країни. Наприклад, Польща передала сотні танків Т-72 до ЗСУ, а натомість Бундесвер обіцяв їм передати "Леопарди". Однак, за словами депутата, схема показала недієздатність. Замість швидкого заміщення Т-72 "Леопардами" Німеччина три місяці думала, як і скільки передати танків Польщі. Унаслідок після передачі майже 300 Т-72 польська армія отримає 20 "Леопард 2" протягом пів року 2023 року. З квітня по жовтень Польщі передаватимуть по три танки щомісяця.

До того ж, Кізеветтер стверджує, що доки Німеччина гальмує з постачанням важкої бронетехніки в Україну, інші країни активно допомагають ЗСУ. США виділяють 100 млн доларів на навчання льотчиків на західних винищувачах, у Британії навчають українських солдат, а Франція постачає БТРи VAB.

"Німеччина як четвертий за величиною експортер озброєнь хоче поставити три броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Але "це займе час", — іронізує політик.

Нагадаємо, Міноборони Іспанії дало зелене світло на постачання в Україну танків Леопард 2А4, але для цього потрібне схвалення Німеччини.

Глава Міноборони Крістін Ламбрехт заявила, що в Німеччини закінчується озброєння для допомоги Україні.