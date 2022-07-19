У Німеччині закінчується озброєння для допомоги Україні, – Міноборони ФРН

За словами голови відомства Крістіне Ламбрехт, Берлін продовжить підтримувати Київ і надалі, але ресурси Бундесверу обмежені.

У Збройних сил ФРН закінчують запаси зброї для надання військової допомоги Україні. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у межах свого візиту до французько-німецької бригади в місто Мюльгайм, пише німецьке видання Welt.

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Водночас, високопоставлена німецька чиновниця наголосила, що Берлін має намір і надалі підтримувати Київ у його боротьбі проти країни-агресора.

"Україна може розраховувати на те, що ми продовжимо підтримувати її у майбутньому", — прокоментувала Ламбрехт.

За словами міністерки, у неї склалися вкрай довірчі та конструктивні стосунки з українським колегою — міністром оборони Олексієм Резніковим.

"У нас залишилося мало можливостей для передавання (зброї) з Бундесверу, я чітко заявляю про це і мій колега в курсі", — уточнила вона.

Як зазначила Ламбрехт, Німеччина вже передала ЗСУ гаубиці Panzerhaubitzen 2000 року.

Нагадаємо, Німеччина опублікувала повний список зброї для України. Київ уже отримав і продовжує отримувати озброєння, боєприпаси, пальне, медичні препарати, обмундирування, намети та цілий польовий госпіталь.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова надати Україні гарантію безпеки.