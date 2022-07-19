В Германии заканчивается вооружение для помощи Украине, – Минобороны ФРГ

По словам главы ведомства Кристине Ламбрехт, Берлин продолжит поддерживать Киев и в будущем, но ресурсы Бундесвера ограничены.

У Вооруженных сил ФРГ заканчиваются запасы оружия для оказания военной помощи Украине. Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в рамках своего визита во французско-немецкую бригаду в город Мюльгайм, пишет немецкое издание Welt.

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В то же время, высокопоставленная немецкая чиновница подчеркнула, что Берлин намерен и дальше поддерживать Киев в его борьбе против страны-агрессора.

"Украина может рассчитывать на то, что мы продолжим поддерживать ее в будущем", – прокомментировала Ламбрехт.

По словам министра, у нее сложились крайне доверительные и конструктивные отношения с украинским коллегой – министром обороны Алексеем Резниковым.

"У нас осталось мало возможностей для передачи (оружия) из Бундесвера, я четко заявляю об этом, и мой коллега в курсе", – уточнила она.

Как отметила Ламбрехт, Германия уже передала ВСУ гаубицы Panzerhaubitzen 2000.

Напомним, Германия опубликовала полный список оружия для Украины. Киев уже получил и продолжает получать вооружение, боеприпасы, горючее, медицинские препараты, обмундирование, палатки и целый полевой госпиталь.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова предоставить Украине гарантии безопасности.