Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, — Шольц

Глава немецкого правительства сразу уточнил, что гарантии будут отличаться от тех, которые прописаны 5 статьей договора НАТО о коллективной безопасности.

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 июля заявил, что его страна готова предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

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СМИ сообщает, что Шольц сказал это во время ответов на вопросы депутатов в Бундестаге.

По словам канцлера ФРГ, конкретные предложения по гарантиям по Украине уже обсуждают страны "Большой семерки".

"Впрочем, эти гарантии не могут быть аналогом 5 статьи НАТО. Они должны быть адаптированы к конкретной ситуации", — уточнил Шольц.

Что именно он имел в виду, когда говорил о конкретных ситуациях, канцлер Германии объяснять не стал.

Заметим, что пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО предусматривает автоматическую военную помощь в случае нападения на страну-члена Альянса.

Следует отметить, что еще в конце июня Олаф Шольц отшутился от вопроса о гарантиях безопасности для Украины. Он не ответил непосредственно на вопрос журналистки Розалии Романец о гарантиях для нашей страны на пресс-конференции после саммита лидеров "Большой семерки".

К слову, ранее финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что Украина в контексте международных гарантий безопасности способна повторить путь Кипра, который является членом ЕС, но не входит в НАТО. В то же время Кипр имеет гарантии безопасности со стороны Британии.

По его мнению, вступление Украины в НАТО возможно только на фазе готовности стран альянса начать военный конфликт с РФ. Или когда там решат, что РФ не способна на военный ответ.