Сказал 5 слов: Шольц отшутился от вопроса о гарантиях безопасности для Украины (видео)
Канцлер Германии на пресс-конференции решил посмеяться. За такое поведение немецкие журналисты обвинили его в высокомерии и использовании служебного положения.
Канцлер Германии Олаф Шольц не ответил конкретно на вопрос журналистки Розалии Романец о гарантиях безопасности для Украины на пресс-конференции после саммита лидеров "Большой семерки". Видеофрагмент выступления канцлера опубликовала "Немецкая волна".
Романец спросила у Шольца следующее: "G7 пообещала Украине гарантии безопасности после окончания полномасштабной войны с РФ. Не могли бы вы их конкретизировать?".
На это политик ответил: "Да… Мог бы. Это все" и усмехнулся. Модератор предложил задать вопрос другому журналисту.
Романец так и не получила ответ и описала свои впечатления в Twitter.
"Очень жаль, господин канцлер. Когда я изучала немецкий язык, мне настоятельно рекомендовали вежливую форму для обращений на пресс-конференциях. Вопрос был задан серьезно", – написала она.
Шольца обвинили в высокомерном поведении
Немецкая газета Die Welt заметила, что Шольц высокомерно отреагировал на вопрос журналиста. Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиана Хоффманн опровергла такую оценку.
По ее словам, на вопрос о гарантиях безопасности для Украины канцлер несколько раз подробно отвечал на саммите G7.
Немецкого главу правительства обвинил в высокомерном отношении к прессе и депутат Европарламента от Христианско-демократического союза Деннис Радтке, пишет Der Spiegel.
"Шольц продолжает использовать положение канцлера, чтобы позволить себе не давать ответов. Это был не первый случай, когда Шольц молчаливо реагировал на вопросы, на которые мог бы отвечать дольше", – отреагировали журналисты.
Напомним, что Украина на днях заключила контракт с немецкой компанией Diehl Defence на поставку новейших систем ПВО IRIS-T SLS. Таких технологий нет даже на вооружении Бундесвера. IRIS-T SLM может сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны и противорадиолокационные ракеты.
Украинский посол в Берлине ранее говорил, что поставки новейших систем ПВО из Германии стоит ожидать в октябре 2022 года.
Шольц также говорил о желании выработать черновой вариант плана Маршалла для послевоенного восстановления Украины. Для этого, по его оценкам, нужно потратить миллиарды долларов.