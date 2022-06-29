Сказал 5 слов: Шольц отшутился от вопроса о гарантиях безопасности для Украины (видео)

Канцлер Германии на пресс-конференции решил посмеяться. За такое поведение немецкие журналисты обвинили его в высокомерии и использовании служебного положения.

Канцлер Германии Олаф Шольц не ответил конкретно на вопрос журналистки Розалии Романец о гарантиях безопасности для Украины на пресс-конференции после саммита лидеров "Большой семерки". Видеофрагмент выступления канцлера опубликовала "Немецкая волна".

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Романец спросила у Шольца следующее: "G7 пообещала Украине гарантии безопасности после окончания полномасштабной войны с РФ. Не могли бы вы их конкретизировать?".

На это политик ответил: "Да… Мог бы. Это все" и усмехнулся. Модератор предложил задать вопрос другому журналисту.

Романец так и не получила ответ и описала свои впечатления в Twitter.

"Очень жаль, господин канцлер. Когда я изучала немецкий язык, мне настоятельно рекомендовали вежливую форму для обращений на пресс-конференциях. Вопрос был задан серьезно", – написала она.

Шольца обвинили в высокомерном поведении

Немецкая газета Die Welt заметила, что Шольц высокомерно отреагировал на вопрос журналиста. Заместитель пресс-секретаря правительства Кристиана Хоффманн опровергла такую оценку.

По ее словам, на вопрос о гарантиях безопасности для Украины канцлер несколько раз подробно отвечал на саммите G7.

Немецкого главу правительства обвинил в высокомерном отношении к прессе и депутат Европарламента от Христианско-демократического союза Деннис Радтке, пишет Der Spiegel.

[ + – ] Шольц использует положение канцлера, утверждает немецкая пресса Фото: РИА Новости

"Шольц продолжает использовать положение канцлера, чтобы позволить себе не давать ответов. Это был не первый случай, когда Шольц молчаливо реагировал на вопросы, на которые мог бы отвечать дольше", – отреагировали журналисты.

Напомним, что Украина на днях заключила контракт с немецкой компанией Diehl Defence на поставку новейших систем ПВО IRIS-T SLS. Таких технологий нет даже на вооружении Бундесвера. IRIS-T SLM может сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны и противорадиолокационные ракеты.

Украинский посол в Берлине ранее говорил, что поставки новейших систем ПВО из Германии стоит ожидать в октябре 2022 года.

Шольц также говорил о желании выработать черновой вариант плана Маршалла для послевоенного восстановления Украины. Для этого, по его оценкам, нужно потратить миллиарды долларов.