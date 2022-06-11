"Самое крутое в мире ПВО": посол назвал сроки поставок систем IRIS-T из Германии (фото)

Новейшую немецкую систему IRIS-T поставили в производство, в конце лета процесс завершится. ПВО защитит от вражеских ракет территорию размером с Киев.

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Немецкая система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T поставлена в производство, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил ее поставки в Украину. Об этом в интервью изданию "Новое время" сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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Система ПВО IRIS-T способна защитить от вражеских ракет территорию Киева. Первая часть из 1 млрд евро, заложенная в бюджете Минобороны Германии на помощь Украине, потратится именно на нее, объяснил дипломат.

"Система IRIS-T — единственное, за что я поблагодарил канцлера и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система – самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot, это немецкий продукт", – отметил посол.

По оценке Мельника, длительный срок поставки ПВО оправдан, потому что данная система еще производится для Украины.

"Это будет закупка у немецкого производителя нужного нам оружия, параметры которой мы определили. Производство завершится в конце лета. Потом – обучение. Поставка – в октябре", – добавил дипломат.

За 3-4 года Украине удастся поставить ПВО IRIS-T вокруг городов и самых важных объектов. Прорыв в ситуации, по словам посла, заключается в том, что это первое новейшее оружие, а не старого образца.

ПВО IRIS-T – характеристики системы

Аббревиатура IRIS-T расшифровывается так: Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled. Система работает с ракетами класса "воздух-воздух" с инфракрасной самонаводящейся боеголовкой.

[ + – ] Система IRIS-T имеет пусковую установку на 8 ракет

IRIS-T разработал немецкий концерн Diehl Defence. Его испытание завершили в январе этого года.

Командный пункт, радар и пусковая установка для 8 ракет ПВО находится на шасси немецких автомобилей MAN. Благодаря этому система имеет высокую мобильность и проходимость.

Ракеты могут сбивать самолеты, вертолеты и ракеты на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров.

Фокус ранее писал о заинтересованности Украины получить 10 систем IRIS-T, которые в Германии изготовят за 3-4 года.

Германия, по данным украинского посла, с января по апрель увеличила импорт из РФ на 60%. Торговый оборот Германии и Украины за время полномасштабной войны с Россией сократился на 11%.

Президент Польши Анджей Дуда накануне раскритиковал Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона за "бессмысленные беседы" с главой Кремля Владимиром Путиным. Дуда сравнивал Путина с нацистским диктатором Адольфом Гитлером.