Анджей Дуда раскритиковал Макрона и Шольца за "бесполезные разговоры" с Путиным

Президент Польши сравнил Путина с Адольфом Гитлером, и сказал, что в период Второй мировой войны никто не разговаривал с лидером нацистов так, чтобы "сохранить его лицо".

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Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал своих европейских коллег — президента Франции Эмманнюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за то, что они постоянно ведут "бесполезные разговоры" с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 9 июня сообщила немецкая газета Bild.

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В эксклюзивном интервью польский президент заявил, что ему непонятно, зачем лидеры Германии и Франции ведут переговоры с Путиным, после того, как он принял решение ввести войска в Украину.

Журналист задал Дуде вопрос, считает ли он, что президенты Шольц и Макрон испытывают страх перед Путиным, и поэтому они выступают за дипломатическое решение.

"Я поражен всеми переговорами, которые ведутся сейчас с Путиным. Канцлером Шольцем, президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры ничего не дают. Чего они добиваются? Они лишь легитимизируют человека, ответственного за преступления, которые российская армия совершает в Украине", — ответил Дуда.

Польский президент провел аналогию, сравнив Путина с Адольфом Гитлером и с тем, как с ним общались лидеры других стран в период Второй мировой войны. По его словам, никто не вел себя таким образом, чтобы это не было унизительным для Гитлера и он мог "сохранить лицо".

"Говорил ли кто-нибудь так с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Разве кто-то сказал, что Адольф Гитлер должен сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы это не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал о таком", — подчеркнул Дуда.

Также президент Польши убежден, что как только европейские лидеры испугаются угроз Кремля, в частности применения российского ядерного оружия, это приведет к катастрофе. Дуда считает, что если поддаваться этому страху, то Европа сразу должна сдаться и приготовиться выполнять директивы Путина, проводя его политику вплоть до Атлантики.

"Я считаю, что как только кто-то испугается российского шантажа, это приведет к катастрофе. Не нужно бояться угроз со стороны России, потому что они всеми возможными способами попытаются угрожать нам. Стоит им чуть-чуть приоткрыть дверь, как они заносят туда ногу и берут все больше и больше. Именно это я пытался объяснить европейским и зарубежным лидерам", — подытожил Дуда.

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Об унижении России. Что делают Макрон и Шольц за спиной Украины

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон 4 июня заявил, что в ЕС не должны унижать Россию, а продолжать искать "выход через дипломатические каналы". По его словам, он достаточно часто общается с президентом Владимиром Путиным и потратил на переговоры с ним около ста часов с декабря прошлого года.