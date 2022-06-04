"Мы не должны унижать Россию": Макрон надеется на дипломатию в отношениях с Москвой

В разговоре с Владимиром Путиным французский президент сказал, что тот совершил фундаментальную и историческую ошибку для своего великого народа.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Ouest-France рассказал о перспективе дальнейших отношений с Российской Федерацией, и в частности, с главой Кремля Владимиром Путиным. Французский лидер убежден, что "унижать Россию" не стоит, поскольку после прекращения военных действий можно вернуться к дипломатии.

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"Мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход через дипломатические каналы. Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть посреднической державой", — заявил Макрон.

Президент также сообщил, что ситуация в Украине вызывает беспокойство, поэтому он потратил с декабря прошлого года около ста часов на переговоры с Путиным. Во время одной из бесед Макрон сказал российскому президенту, что тот совершил фундаментальную историческую ошибку.

"Я сказал ему об этом, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Россия по-прежнему великий народ. Я думаю, он изолировал себя. Запереть себя в изоляции — это одно, знать, как из нее выйти — гораздо труднее", — рассказал Макрон.

В то же время французский президент заявил, что Франция будет увеличивать финансовую и военную поддержку Украины, народ которой храбро сражается против агрессора. Он отметил последние поставки на нужды ВСУ шести гаубиц "Цезарь" и принятый на днях шестой пакет антироссийских санкций, включающий в себя эмбарго на импорт 90% российской нефти.

"Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, мы хотим сделать все, чтобы вывести зерно из Украины. Украинский народ храбро сражается, он заслуживает нашей поддержки и уважения", — отметил Макрон.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 19 мая заявил, что развязанная Россией война в Украине может распространиться на соседние страны. В частности, в контексте обострения в Приднестровье российское вторжение представляет угрозу для стабильности всего региона, в особенности для Молдовы.

Президент Макрон 9 мая во время обращения к Европейскому парламенту заявил, что Украине, вероятно, потребуются десятилетия для того, чтобы стать членом Евросоюза. По его словам, вступление Украины в ЕС в краткосрочной перспективе невозможно.