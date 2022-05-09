"Нужны десятилетия": Макрон исключил вступление Украины в ЕС в ближайшее время

Французский лидер предложил создать "параллельное сообщество" для стран, разделяющих европейские ценности. И включить в него Украину.

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к Европейскому парламенту в понедельник 9 мая заявил, что Украине, вероятно, потребуются десятилетия для того, чтобы стать членом Евросоюза. Об этом сообщает The New York Times.

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Выступая в европейском парламенте в Страсбурге, Макрон исключил вступление Украины в ЕС в краткосрочной перспективе.

"Мы все прекрасно знаем, что процесс, который позволит Украине присоединиться к блоку, займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий. Если только мы не решим снизить стандарты для вступления и переосмыслить единство нашей Европы", — заявил Макрон.

Вместо того, чтобы приостанавливать строгие критерии членства в ЕС для ускорения рассмотрения заявки Украины, Макрон предложил рассмотреть возможность создания "параллельного европейского сообщества". Это позволило бы странам, не входящим в ЕС, присоединиться к европейской архитектуре безопасности другими способами, отметил он. По мнению французского президента, новый сообщество стран, географически находящихся в Европе, могло бы также разделять европейские ценности.

Французский лидер также отметил, что объединенная Европа сделает все возможное, чтобы Украина смогла выстоять в войне, а Россия никогда не смогла победить. Однако предостерег от эскалации конфликта, сказав, что страны Европы не должны соблазняться "унижением и духом мести".

Отметим, что комментарии президента Макрона прозвучали вскоре после того, как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что высший орган ЕС опубликует свое первоначальное мнение по заявке Украины на членство в ЕС в июне.

Напомним, что в июне 2022 года Украине предоставят статус кандидата в члены Евросоюза. Как отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина 9 мая станет решающим и переломным в оценке будущего Европы, которое, по ее словам, невозможно без Украины.

Заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква 11 апреля заявил, что Украина станет полноправным членом Европейского Союза в ближайшие несколько лет. Замглавы убежден, что процесс интеграции точно не затянется на "пятилетки", поскольку украинские военнослужащие и гражданские не позволят властям затягивать процесс евроинтеграции.