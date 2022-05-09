"Потрібні десятиліття": Макрон відкинув вступ України до ЄС найближчим часом

Французький лідер запропонував створити "паралельну спільноту" для країн, що поділяють європейські цінності. І включити до нього Україну.

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Президент Франції Емманюель Макрон під час звернення до Європейського парламенту в понеділок 9 травня заявив, що Україні, ймовірно, знадобляться десятиліття для того, щоб стати членом Євросоюзу. Про це повідомляє The New York Times.

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Виступаючи в європейському парламенті у Страсбурзі, Макрон відкинув вступ України до ЄС у короткостроковій перспективі.

"Ми всі чудово знаємо, що процес, який дозволить Україні приєднатися до блоку, займе кілька років, можливо, кілька десятиліть. Якщо тільки ми не вирішимо знизити стандарти для вступу та переосмислити єдність нашої Європи", — заявив Макрон.

Замість того, щоб призупиняти суворі критерії членства в ЄС для прискорення розгляду заявки України, Макрон запропонував розглянути можливість створення "паралельної європейської спільноти". Це дозволило б країнам, які не входять до ЄС, приєднатися до європейської архітектури безпеки іншими засобами, зазначив він. На думку французького президента, нова спільнота країн, що географічно перебувають у Європі, могла б також розділяти європейські цінності.

Французький лідер також зазначив, що об'єднана Європа зробить усе можливе, аби Україна змогла вистояти у війні, а Росія ніколи не змогла перемогти. Проте застеріг від ескалації конфлікту, сказавши, що країни Європи не повинні спокушатися "приниженням та духом помсти".

Зазначимо, що коментарі президента Макрона прозвучали невдовзі після того, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що найвищий орган ЄС опублікує свою первісну думку щодо заявки України на членство в ЄС у червні.

Нагадаємо, що в червні 2022 року Україні нададуть статус кандидата в члени Євросоюзу. Як зазначила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 9 травня стане вирішальним та переломним в оцінці майбутнього Європи, яке, за її словами, неможливе без України.

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква 11 квітня заявив, що Україна стане повноправним членом Європейського Союзу в найближчі кілька років. Заступник голови переконаний, що процес інтеграції точно не затягнеться на "п'ятирічки", оскільки українські військовослужбовці та цивільні не дозволять владі затягувати процес євроінтеграції.