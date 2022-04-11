"Точно не десятиліття": у Зеленського назвали приблизні терміни вступу України в ЄС

За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, військовослужбовці та прості громадяни не вибачать владі затягування євроінтеграції України.

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Україна стане повноправним членом Європейського Союзу в найближчі кілька років. Про це в інтерв'ю виданню "Європейська правда" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, який відповідає за євроінтеграцію.

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За його словами, Україна точно вступить в Євросоюз найближчим часом, і ця процедура не триватиме "п'ятирічки".

Натомість, як зазначає Жовква, не всі країни-члени ЄС готові дати Києву "зелене світло" на євроінтеграцію.

"На жаль, не всі країни однаково думають, але точно можна говорити, що жодна країна ЄС не проти. І кожна країна має позитивну динаміку щодо вступу України. Хоча швидкість цієї динаміки різна", — продовжив заступник глави ОП у спілкуванні з журналістами.

Жовква також відмовився називати точні терміни вступу України в Європейський Союз, оскільки це не залежить від Києва. Заступник голови ОП упевнений, що військовослужбовці та цивільні, які продовжують перебувати під обстрілами ЗС РФ, не дозволять владі затягувати процес євроінтеграції.

"Точно не десятиліття і не п'ятирічки... Йдеться про роки", — продовжив Жовква, відповідаючи на запитання журналіста щодо термінів вступу України в Євросоюз.

Заступник голови ОП нагадав, що для успішної євроінтеграції Київ має провести низку реформ і переговорів із союзниками. Більше того, в умовах повномасштабної війни секторальний вступ України в ЄС не сповільнився, а навпаки прискорився, і як приклад Жовква назвав приєднання нашої країни до єдиної європейської енергосистеми ENTSO-E.

"Ми це зробили достроково, за півтора роки до плану (приєднання України до ENTSO-E — ред.)", — резюмував заступник глави ОП в інтерв'ю журналістам.

[ + – ] В Офісі президента назвали приблизні терміни вступу України в ЄС

Нагадаємо, 28 лютого Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу. 11 березня країни ЄС ухвалили рішення, яке дозволить Європейській комісії розпочати процедуру надання нашій країні статусу кандидата на євроінтеграцію.

Єврокомісія також анонсувала розгляд заявки України на членство в ЄС улітку 2022 року. За словами голови ЄК Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз підтримуватиме нашу країну в ухваленні необхідних рішень для інтеграції.

8 квітня президентка Єврокомісії також передала Києву опитувальник для набуття статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Також Фокус у своїй статті детально роз'яснював, що означає для України статус кандидата на вступ в ЄС.