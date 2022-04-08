Єврокомісія планує розглянути заявку про членство України цього літа (фото)

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла підтримати Україну, щоб вона "вийшла з війни демократичною країною".

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи з візитом в Україні, під час виступу перед журналістами заявила, що Євросоюз зробить усе, щоб підтримати Україну в ухваленні "необхідних кроків" для забезпечення членства в блоці. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Глава Єврокомісії зазначила, що мета її поїздки — надати президенту Володимиру Зеленському моральну та певну фінансову підтримку. За її словами, питання про подання заявки від України до Європейської ради можливе вже цього літа.

[ + – ] Урсула фон дер Ляєн прибула в Україну

Ще перед поїздкою високопосадовиця заявила журналістам, що найважливіше послання, яке вона везе в Київ, полягає в тому, що для України "буде шлях до ЄС". Фон дер Ляєн пообіцяла підтримати Україну, щоб вона "вийшла з війни демократичною країною", у чому, за її словами, допоможе Європейський Союз та інші донори.

"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС приймає заявку на членство, але Україна зробила це через тиждень-два, і я прошу рухатися вперед якнайшвидше", — наголосила голова.

Також голова відвідала Бучу, де судово-медичні експерти розпочали ексгумацію тіл із масового поховання. Вона зазначила, що загибель мирних мешканців в українському місті показала "жорстоке обличчя" армії президента Росії Володимира Путіна.

[ + – ] Урсула фон дер Ляєн відвідала Бучу

"Тут сталося немислиме. Ми побачили жорстоке обличчя путінської армії. Ми побачили нерозсудливість і холоднокровність, із якою вони окупували місто", — сказала фон дер Ляєн журналістам у Бучі.

За її словами, українські громадяни захищають усе людство та демократичні цінності, тому Європа надаватиме їм необхідну підтримку в цій важливій боротьбі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що висновок щодо заявки України на вступ у Євросоюз підготує Європейська комісія через кілька місяців.

28 лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про бажання країн-членів ЄС бачити Україну в складі Євросоюзу. За її словами, наша країна вже має досить тісні зв'язки з ЄС, зокрема, вона згадала про тісне співробітництво в галузі енергосистеми.