Єврокомісія планує розглянути заявку про членство України цього літа (фото)
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла підтримати Україну, щоб вона "вийшла з війни демократичною країною".
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи з візитом в Україні, під час виступу перед журналістами заявила, що Євросоюз зробить усе, щоб підтримати Україну в ухваленні "необхідних кроків" для забезпечення членства в блоці. Про це повідомляє агентство Reuters.
Глава Єврокомісії зазначила, що мета її поїздки — надати президенту Володимиру Зеленському моральну та певну фінансову підтримку. За її словами, питання про подання заявки від України до Європейської ради можливе вже цього літа.
Ще перед поїздкою високопосадовиця заявила журналістам, що найважливіше послання, яке вона везе в Київ, полягає в тому, що для України "буде шлях до ЄС". Фон дер Ляєн пообіцяла підтримати Україну, щоб вона "вийшла з війни демократичною країною", у чому, за її словами, допоможе Європейський Союз та інші донори.
"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС приймає заявку на членство, але Україна зробила це через тиждень-два, і я прошу рухатися вперед якнайшвидше", — наголосила голова.
Також голова відвідала Бучу, де судово-медичні експерти розпочали ексгумацію тіл із масового поховання. Вона зазначила, що загибель мирних мешканців в українському місті показала "жорстоке обличчя" армії президента Росії Володимира Путіна.
"Тут сталося немислиме. Ми побачили жорстоке обличчя путінської армії. Ми побачили нерозсудливість і холоднокровність, із якою вони окупували місто", — сказала фон дер Ляєн журналістам у Бучі.
За її словами, українські громадяни захищають усе людство та демократичні цінності, тому Європа надаватиме їм необхідну підтримку в цій важливій боротьбі.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що висновок щодо заявки України на вступ у Євросоюз підготує Європейська комісія через кілька місяців.
28 лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про бажання країн-членів ЄС бачити Україну в складі Євросоюзу. За її словами, наша країна вже має досить тісні зв'язки з ЄС, зокрема, вона згадала про тісне співробітництво в галузі енергосистеми.