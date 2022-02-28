"Вони одні з нас". Глава Єврокомісії заявила, що Україну потрібно прийняти до Євросоюзу

За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже міцно пов'язана з Євросоюзом і блок хоче її вступу.

У неділю, 27 лютого, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок хоче, щоб Україна вступила в ЄС. За її словами, Україна вже має міцні зв’язки з Євросоюзом, пише Politico.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"У нас і так йдуть консультації з Україною, наприклад, щодо інтеграції українського ринку в єдиний ринок (Європейський єдиний ринок, — ред.)", — заявила Урсула фон дер Ляєн після того, як оголосила про плани ЄС надати приблизно 500 млн євро на зброю та іншу допомогу Україні.

"Наприклад, у нас дуже тісна співпраця в галузі енергосистеми. У нас так багато тем, у яких ми співпрацюємо дуже тісно, і справді, вже досить довго вони є частиною нас. Вони (Україна — ред.) одні з нас, і ми хочемо їхнього вступу", — додала глава Єврокомісії.

Крім цього, президент України Володимир Зеленський також провів телефонні переговори з фон дер Ляєн, після чого повідомив у Twitter про "конкретні рішення щодо зміцнення обороноздатності України, макрофінансової допомоги та членства України в ЄС".

Також Урсула фон дер Ляєн прокоментувала мирні переговори України та РФ.

"Звичайно, важливо, що українська сторона погодилася на мирні переговори і щоб умови були прийнятними для української сторони. Загалом завжди краще вести мирні переговори, ніж воювати. Але довіра до президента Путіна повністю підірвана та зруйнована", — наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що президент Володимир Зеленський і глава Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про зустріч української делегації з російською на кордоні з Білоруссю. Зустріч має відбутися без умов.