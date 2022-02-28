"Они одни из нас". Глава Еврокомиссии заявила, что Украину нужно принять в Евросоюз

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже прочно связана с Евросоюзом и блок хочет ее вступления.

В воскресенье, 27 февраля, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок хочет, чтобы Украина вступила в ЕС. По ее словам, Украина уже имеет прочные связи с Евросоюзом, пишет Politico.

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"У нас и так идут консультации с Украиной, например, по поводу интеграции украинского рынка в единый рынок (Европейский единый рынок, – ред.)", – заявила Урсула фон дер Ляйен после того, как объявила о планах ЕС предоставить около 500 млн евро на оружие и другой помощи Украине.

"Например, у нас очень тесное сотрудничество в области энергосистемы. У нас так много тем, в которых мы сотрудничаем очень тесно, и действительно, уже довольно долго они являются частью нас. Они (Украина, – ред.) одни из нас, и мы хотим их вступления", – добавила глава Еврокомиссии.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский также провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен, после чего сообщил в Twitter о "конкретных решениях по укреплению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членстве Украины в ЕС".

Также Урсула фон дер Ляйен прокомментировала мирные переговоры Украины и РФ.

"Конечно, важно, что украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы условия были приемлемыми для украинской стороны. В целом, всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту Путину полностью подорвано и разрушено", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщали, что президент Владимир Зеленский и глава Беларуси Александр Лукашенко договорились о встрече украинской делегации с российской на границе с Беларусью. Встреча должна состояться без предварительных условий.