Президент Владимир Зеленский договорился с Лукашенко встретиться на границе с Беларусью

Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Офис президента, политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

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"Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что во время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле", — говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, сегодня 27 февраля президент Украины Зеленский призвал белорусов не воевать против Украины.