Президент Володимир Зеленський домовився з Лукашенко зустрітись на кордоні з Білоруссю

Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському.

Як повідомляє Офіс президента, політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

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"Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", — йдеться у повідомленні Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, президент України Зеленський закликав білорусів не воювати проти України.