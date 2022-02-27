"Будьте Білоруссю, а не Росією!": Зеленський звернувся до білорусів (відео)

Напередодні референдуму в Білорусі щодо внесення поправок до Конституції країни президент України Зеленський закликав білорусів не воювати проти України.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці, 27 лютого, звернувся до білорусів та закликав їх зробити головний вибір: не підтримувати Росію у її війні проти України. Про це йдеться у відеозверненні глави України.

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"Сьогодні всіх вас кличуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати на референдумі. Це могло б виглядати як звичайний політичний процес. Але зараз уже точно не може бути нічого звичайного. Зараз ухвалюються рішення зовсім іншого рівня", — зазначив Зеленський.

Також він додав, що минула ніч у нашій країні була жорстокою: окупантами здійснювалися обстріли, бомбардування житлових кварталів, цивільної інфраструктури у багатьох містах. При цьому для російських військових сьогодні немає жодного об'єкта в країні, який вони вважали б за неприпустиму ціль, стверджує Зеленський.

Президент нагадав про обстріл російською армією цивільних об'єктів: дитячих садків, житлових будинків і навіть машин швидкої допомоги. Також Зеленський зазначив, що Білорусь наразі не на одному боці з Україною. Тому Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів між Україною та Росією.

[ + – ] Звернення Зеленського до білорусів

"Але у війні, яка йде зараз, ви з нами не на одному боці. На жаль. З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати все, що було збудовано за десятиліття" – і, до речі, не тільки нами, а й нашими батьками, нашими дідами… І все це – теж де-факто референдум для вас, білоруси… Ви вирішуєте, хто ви… Ви вирішуєте, ким бути… Як ви будете дивитися в очі своїм дітям, як ви дивитиметеся в очі один одному, своїм сусідам. А ми – ваші сусіди. Ми, українці. Будьте Білоруссю, а не Росією! Цей вибір ви робите саме зараз. Саме сьогодні", — наголосив Зеленський.

Також президент додав, що переговорів у Мінську більше не буде.

"Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити у Мінську", — зазначив Зеленський.

Але для цього підійде будь-яке інше місто у нейтральній країні, з території якої не летять ракети. За його словами, Україна запропонувала РФ такі міста як Варшава, Будапешт, Братислава, Стамбул, Баку.

"Щиро бажаю Білорусі знову стати тією доброю, безпечною Білоруссю, яку всі бачили ще недавно. Зробіть правильний вибір. Я впевнений — це головний вибір вашого великого народу", — резюмував Зеленський.

Зазначимо, 27 лютого в Білорусі відбувається референдум щодо внесення змін до Конституції країни. Білорусам пропонують відповісти на одне запитання: "Чи приймаєте ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь"?

Серед іншого, із проекту нового основного закону виключено статтю про бажання Білорусі зробити свою територію без'ядерною зоною, а держава – нейтральною. Завдяки цим поправкам Мінськ зможе розмістити на території країни ядерну зброю РФ та вступити до широкомасштабного військового союзу з Москвою.

Раніше Фокус повідомляв, що переговори Росії та України можуть відбутися в Єрусалимі. Нагадаємо, 25 лютого президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запропонував прямі переговори президентові Росії Володимиру Путіну.