Переговори Росії та України можуть відбутися в Єрусалимі: чи відбудуться вони та що відомо

Наскільки ймовірно, що мирні переговори пройдуть в Ізраїлі, і чому вони ще не почалися, розбирався Фокус.

У п'ятницю, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запропонував прямі переговори президенту Росії Володимиру Путіну. "Хочу ще раз звернутися до президента Росії. По всій території України тривають бої. Сідаймо за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", — сказав зокрема Зеленський.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи цю заяву, повідомив, що Росія готова відправити свою делегацію на переговори з Україною до Мінська.

"Спочатку президент РФ Володимир Путін говорив про те, що метою операції є допомога ЛНР та ДНР, зокрема шляхом демілітаризації та денацифікації України. А це, власне, і є невід'ємним компонентом нейтрального статусу, — сказав Пєсков. — У цьому контексті у відповідь на пропозицію Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників міністерства оборони, міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів з українською делегацією". Тобто Кремль дав зрозуміти, що особистої участі Путіна принаймні на цьому етапі не буде. Пєсков також розповів, що українська сторона запропонувала провести переговори не у Мінську, а у Варшаві.

Проте вже в суботу, 26 лютого, ситуація змінилася. Росія звинуватила Україну у відмові від переговорів. Як стверджує Пєсков, після озвученої пропозиції Зеленського Путін нібито віддав наказ про припинення просування російської армії територією України, проте після відмови української сторони від переговорів наступ продовжиться. "Оскільки, по суті, українська сторона відмовилася від переговорів, сьогодні вдень відновилося просування основних російських сил відповідно до плану проведення операції", — сказав прессекретар президента РФ.

Зрив можливих переговорів прокоментував радник Офісу президента Олексій Арестович. "Так. Україна відмовилася від переговорів. Тому що умови, які переробила через посередників російська сторона, нас не задовольняють. Це була спроба примусити нас капітулювати. Ми передали їм сигнал, що умови можливого мирного договору можливі за умов Києва, а не Москви", — Заявив він.

Фокус попросив прокоментувати ситуацію політолога Вадима Карасьова. "На сьогодні можливість переговорів ускладнює те, що фактично Росія вимагає повної капітуляції України. Путін оголосив дві мети цієї операції — денацифікація та демілітаризація. Під денацифікацією він очевидно має на увазі зміну гуманітарної політики, під демілітаризацією — відмова України не лише від членства в НАТО, але й від військової співпраці із Заходом. Зрозуміло, це неприйнятно для української влади", — каже експерт. Крім того, військові успіхи Росії на цей час не такі масштабні, щоб диктувати умови Києву з позиції сили. "Бліцкригу не вийшло, тому позиція України полягає в тому, що якщо й домовлятися, то із сильних позицій", — вважає Карасьов.

І все ж таки переговори можливі, причому посередником може виступити Ізраїль. Невипадково посол України в цій країні Євген Корнійчук заявив про таку можливість в ефірі CNN.

"Ізраїль — демократична країна, яка має прекрасні відносини й з Росією, і з Україною, і він міг би сприяти таким переговорам", — сказав він.

Як повідомляють наші джерела, такий формат попередньо схвалили в Білому домі (Вашингтон). Сам Ізраїль поки що не дав відповіді про готовність надати майданчик та виступити посередником, проте схвалення Вашингтона може цьому сприяти. Очікують, що позиція Єрусалиму визначиться найближчими днями.