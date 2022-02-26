Переговоры России и Украины могут пройти в Иерусалиме: состоятся ли они и что известно

Насколько вероятно, что мирные переговоры пройдут в Израиле, и почему они еще не начались, разбирался Фокус.

В пятницу 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении предложил прямые переговоры президенту России Владимиру Путину. "Хочу еще раз обратиться к президенту России. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", — сказал в частности Зеленский.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сообщил, что Россия готова отправить свою делегацию на переговоры с Украиной в Минск.

"Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, — сказал Песков — В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией". То есть Кремль дал понять, что личного участия Путина, по крайней мере на этом этапе, не будет. Песков также рассказал, что украинская сторона предложила провести переговоры не в Минске, а в Варшаве.

Однако уже в субботу, 26 февраля, ситуация изменилась. Россия обвинила Украину в отказе от переговоров. Как утверждает Песков, после прозвучавшего предложения Зеленского Путин якобы отдал приказ о приостановке продвижения российской армии по территории Украины, однако после отказа украинской стороны от переговоров наступление продолжится. "Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Срыв возможных переговоров прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Да. Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", — заявил он.

Фокус попросил прокомментировать ситуацию политолога Вадима Карасева. "На сегодня возможность переговоров осложняется тем, что фактически Россия требует полной капитуляции Украины. Путин объявил две цели этой операции — денацификация и демилитаризация. Под денацификацией он очевидно имеет в виду изменение гуманитарной политики, под демилитаризацией — отказ Украины не только от членства в НАТО, но и от военного сотрудничества с Западом. Разумеется, это неприемлемо для украинской власти", — говорит эксперт. Кроме того, военные успехи России на данный момент не столь масштабны, чтобы диктовать условия Киеву с позиции силы. "Блиц-крига не получилось, потому позиция Украины состоит в том, что если и договариваться, то с сильных позиций", — считает Карасев.

И все же переговоры возможны, причем посредником может выступить Израиль. Неслучайно посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук заявил о такой возможности в эфире CNN.

"Израиль — демократическая страна, у которой прекрасные отношения и с Россией, и с Украиной, и он бы мог способствовать таким переговорам", — сказал он.

Как сообщают наши источники, такой формат предварительно одобрили в Белом доме (Вашингтон). Сам Израиль пока не дал ответ о готовности предоставить площадку и выступить посредником, однако одобрение Вашингтона может этому способствовать. Ожидается, что позиция Иерусалима определится в ближайшие дни.