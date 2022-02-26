Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров. Арестович это подтверждает

Песков утверждает, что Путин 25 февраля "притормозил" военную операцию, ожидая решения о переговорах. Алексей Арестович заявляет, что Украина намерена вести переговоры на своих условиях.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в пятницу, 25 февраля, президент Путин дал приказ приостановить военную операцию в Украин, ожидая решения украинских властей по переговорам. Об этом сообщает российское РИА "Новости".

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"Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий, президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", — рассказал Песков. По его словам, сегодня, 26 февраля, наступление на Украину продолжилось, поскольку на предложение о переговорах поступил отказ.

"Поскольку по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом операции", — заявил Песков.

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По его же словам, полностью боевые действия накануне не прекращались — "имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства — по принципу джихад-мобилей, только их сейчас называют бандер-мобили".

Заявление Пескова позже подтвердил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Да. Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы", — заявил Арестович в комментарии "Стране".

Напомним, российская армия продолжает продвигаться по Украине. Фокус отслеживает обстановку в Сумах и Чернигове, а также на южном направлении.

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