Николаев, Херсон, Одесса: ситуация на утро 26 февраля (фото, видео)

Российские войска не прекращают свои атаки на города юга Украины. Фокус собрал информацию о том, что произошло за ночь в направлении Одесса — Николаев — Херсон.

Херсон остался украинским: оккупантов выбили из города

Ночью 26 февраля украинские войска после тяжелых боев с оккупантами удержали контроль над Херсоном. В центре города развевается украинский флаг и звучит национальный гимн. В Херсонской области ночью слышали звуки взрывов, однако ситуация пока стабильная.

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О ситуации в городе мэр Игорь Колыхаев рассказал утром в Facebook. По его словам, над Херсоном развевается украинский флаг, а город живет и работает. В 6:30 троллейбусы вышли на маршруты, а коммунальщики принялись убирать улицы.

"С продуктами и хлебом вопрос решаем. Водоснабжение в обычном режиме. Про "воду по часам" — фейк. Все аварии стараемся устранять оперативно", — заявил городской глава. — "Вчера в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек. Наши медики были готовы и все прошло успешно — и для мам, и для новых херсонцев. Будем жить!".

[ + – ] Ситуация в Херсоне: видео

В Телеграм-канале "Думская" сообщили, что вечером 25 февраля украинская авиация нанесла удар по скоплению российской бронетехники в Херсоне. В результате оккупационные силы отошли, а ВСУ вернули контроль над городом. Флаг висит на флагштоке рядом с памятником Неизвестному солдату и мемориалом в Парке Славы. Тем временем, на Антоновском мосту осталась разбитая техника.

Фото: Думская

Один из местных жителей утром 26 февраля записал видео из центра Херсона. Он показал, что над областной государственной администрацией также развевается украинский флаг, а из динамиков на улице раздается национальный гимн Украины.

"Мы стоим, мы живые, в городе обстановка более менее спокойная. Слава Украине", — заявил автор ролика.

Начальник патрульной полиции Константин Дронгаль в комментарии "Суспільне Херсон" заявил, что часть полицейских по приказу ушла из города помогать военнослужащим, но многие сотрудники все еще охраняют правопорядок.

"Поверьте, на шантрапу и мародеров точно хватит, поэтому не советую подобным группам даже поднимать голову", — подчеркнул он.

Депутат городского совета Илья Карамаликов на своей странице в Facebook сообщил о создании в Херсоне дружин по охране общественного порядка. По его словам, мэрия начнет формировать группы добровольцев с самого утра.

Ситуация в Херсонской области

В телеграм-канале "Каховка.ИНФО" утром появилось видео, на котором двое молодых людей сняли российский флаг в поселке Чаплынка Херсонской области.

Телеграм-канал "Суспільне Херсон" сообщил, что ночью жители города слышали мощные взрывы со стороны Каховки. Как заявил СМИ мэр Новой Каховки Владимир Коваленко, ночь прошла спокойно, взрывы раздавались далеко, однако люди, находящиеся в больнице, прятались в бомбоубежище. Глава Скадовска Александр Яковлев рассказал "Суспільному", что ночью люди спали по домам, тревогу никто не объявлял, российских военных в городе нет.

Николаев ночью бомбили

Атака на город началась еще вечером 25 февраля. Вражеский десант ликвидировали, но уже в 10 вечера российские войска снова атаковали. Под обстрелом оказались аэропорт Кульбакино, военная и гражданская инфраструктура. В 4:20 утра глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил на своей странице в Facebook, что в городе все спокойно.

Информация о высадке десанта в Очакове не подтвердилась. Виталий Ким заявляет, что силы ПВО сбили российский десантный самолет над Николаевом, ситуация в области и городе под контролем. В Николаеве работает электротранспорт.

Генштаб ВСУ в Facebook сообщил о том, что в районе Коблево механизированные подразделения 28 омбр уничтожили катер и до 20 врагов из состава ДРГ противника.

Ранее писали, что 25 февраля российские войска прорвали оборону Херсона. Они с большими потерями пересекли автомобильный Антоновский мост — единственную переправу через Днепр, ведущую к городу.

Одесса: авиаудары и активная разведка дронами

По данным Генштаба ВСУ, враг неоднократно использовал авиацию для нанесения ударов в Одесской области, в частности, в районе Одессы и Южного. Согласно сообщению Госпогранслужбы Украины в Facebook, враг пытается активно вести разведку дронами на побережье Черного моря и Дуная. Ночью при подлете к Черноморску ПВО сбили вражеский дрон, который атаковал корабль Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников".