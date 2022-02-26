Миколаїв, Херсон, Одеса: ситуація на ранок 26 лютого (фото, відео)

Російські війська не припиняють своїх атак на міста півдня України. Фокус зібрав інформацію про те, що сталося за ніч у напрямку Одеса – Миколаїв – Херсон.

Херсон залишився українським: окупантів вибили із міста

Вночі 26 лютого українські війська після важких боїв з окупантами утримали контроль над Херсоном. У центрі міста майорить український прапор та звучить національний гімн. На Херсонщині вночі чули звуки вибухів, проте ситуація поки що стабільна.

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Про ситуацію в місті мер Ігор Колихаєв розповів вранці у Facebook. За його словами, над Херсоном майорить український прапор, а місто живе і працює. О 6:30 тролейбуси вийшли на маршрути, а комунальники взялися прибирати вулиці.

"З продуктами та хлібом питання розв'язуємо. Водопостачання у звичайному режимі. Про "воду по годинах" — фейк. Усі аварії намагаємося усувати оперативно", — заявив міський голова. — "Вчора в бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчиків. Наші медики були готові й все пройшло успішно — і для мам, і для нових херсонців. Будемо жити!".

[ + – ] Ситуація в Херсоні: відео

У Телеграм-каналі "Думська" повідомили, що ввечері 25 лютого українська авіація завдала удару по скупченню російської бронетехніки в Херсоні. В результаті окупаційні сили відійшли, а ЗСУ повернули контроль над містом. Прапор висить на флагштоку поряд із пам'ятником Невідомому солдату та меморіалом у Парку Слави. Тим часом на Антонівському мості залишилася розбита техніка.

Фото: Думская

Один із місцевих жителів вранці 26 лютого записав відео із центру Херсона. Він показав, що над обласною державною адміністрацією також майорить український прапор, а з динаміків на вулиці лунає національний гімн України.

"Ми стоїмо, ми живі, у місті ситуація більш-менш спокійна. Слава Україні", — заявив автор ролика.

Начальник патрульної поліції Костянтин Дронгаль у коментарі "Суспільне Херсон" заявив, що частина поліцейських за наказом пішла з міста допомагати військовослужбовцям, але багато співробітників все ще охороняють правопорядок.

"Повірте, на шантрапу та мародерів точно вистачить, тому не раджу таким групам навіть підіймати голову", — наголосив він.

Депутат міської ради Ілля Карамаліков на своїй сторінці у Facebook повідомив про створення в Херсоні дружин з охорони громадського порядку. За його словами, мерія почне формувати групи добровольців із самого ранку.

Ситуація в Херсонській області

У телеграм-каналі "Каховка.ІНФО" вранці з'явилося відео, на якому двоє молодих людей зняли російський прапор у селищі Чаплинка Херсонської області.

Телеграм-канал "Суспільне Херсон" повідомив, що вночі мешканці міста чули потужні вибухи з боку Каховки. Як заявив ЗМІ мер Нової Каховки Володимир Коваленко, ніч пройшла спокійно, вибухи лунали далеко, проте люди, які перебувають у лікарні, ховалися в бомбосховищі. Голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів "Суспільному", що вночі люди спали по хатах, тривогу ніхто не оголошував, російських військових у місті немає.

Миколаїв уночі бомбили

Атака на місто розпочалася ще увечері 25 лютого. Ворожий десант ліквідували, але вже о 10-й вечора російські війська знову атакували. Під обстрілом опинилися аеропорт Кульбакине, військова та цивільна інфраструктура. О 4:20 ранку голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив на своїй сторінці у Facebook, що в місті все спокійно.

Інформацію про висадку десанту в Очакові не підтвердили. Віталій Кім заявляє, що сили ППО збили російський десантний літак над Миколаївщиною, ситуація в області та місті під контролем. У Миколаєві працює електротранспорт.

Генштаб ЗСУ у Facebook повідомив про те, що в районі Коблево механізовані підрозділи 28 ОМБр знищили катер та до 20 ворогів зі складу ДРГ противника.

Раніше писали, що 25 лютого російські війська прорвали оборону Херсона. Вони з великими втратами перетнули автомобільний Антонівський міст — єдину переправу через Дніпро, що веде до міста.

Одеса: авіаудари та активна розвідка дронами

За даними Генштабу ЗСУ, ворог неодноразово використовував авіацію, щоб завдати ударів в Одеській області, зокрема, в районі Одеси та Південного. Згідно з повідомленням Держприкордонслужби України у Facebook, ворог намагається активно вести розвідку дронами на узбережжі Чорного моря та Дунаю. Вночі під час підльоту до Чорноморська ППО збили ворожий дрон, який атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников".