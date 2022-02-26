Миколаїв, Херсон, Одеса: ситуація на ранок 26 лютого (фото, відео)
Російські війська не припиняють своїх атак на міста півдня України. Фокус зібрав інформацію про те, що сталося за ніч у напрямку Одеса – Миколаїв – Херсон.
Херсон залишився українським: окупантів вибили із міста
Вночі 26 лютого українські війська після важких боїв з окупантами утримали контроль над Херсоном. У центрі міста майорить український прапор та звучить національний гімн. На Херсонщині вночі чули звуки вибухів, проте ситуація поки що стабільна.
Про ситуацію в місті мер Ігор Колихаєв розповів вранці у Facebook. За його словами, над Херсоном майорить український прапор, а місто живе і працює. О 6:30 тролейбуси вийшли на маршрути, а комунальники взялися прибирати вулиці.
"З продуктами та хлібом питання розв'язуємо. Водопостачання у звичайному режимі. Про "воду по годинах" — фейк. Усі аварії намагаємося усувати оперативно", — заявив міський голова. — "Вчора в бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчиків. Наші медики були готові й все пройшло успішно — і для мам, і для нових херсонців. Будемо жити!".
У Телеграм-каналі "Думська" повідомили, що ввечері 25 лютого українська авіація завдала удару по скупченню російської бронетехніки в Херсоні. В результаті окупаційні сили відійшли, а ЗСУ повернули контроль над містом. Прапор висить на флагштоку поряд із пам'ятником Невідомому солдату та меморіалом у Парку Слави. Тим часом на Антонівському мості залишилася розбита техніка.
Один із місцевих жителів вранці 26 лютого записав відео із центру Херсона. Він показав, що над обласною державною адміністрацією також майорить український прапор, а з динаміків на вулиці лунає національний гімн України.
"Ми стоїмо, ми живі, у місті ситуація більш-менш спокійна. Слава Україні", — заявив автор ролика.
Начальник патрульної поліції Костянтин Дронгаль у коментарі "Суспільне Херсон" заявив, що частина поліцейських за наказом пішла з міста допомагати військовослужбовцям, але багато співробітників все ще охороняють правопорядок.
"Повірте, на шантрапу та мародерів точно вистачить, тому не раджу таким групам навіть підіймати голову", — наголосив він.
Депутат міської ради Ілля Карамаліков на своїй сторінці у Facebook повідомив про створення в Херсоні дружин з охорони громадського порядку. За його словами, мерія почне формувати групи добровольців із самого ранку.
Ситуація в Херсонській області
У телеграм-каналі "Каховка.ІНФО" вранці з'явилося відео, на якому двоє молодих людей зняли російський прапор у селищі Чаплинка Херсонської області.
Телеграм-канал "Суспільне Херсон" повідомив, що вночі мешканці міста чули потужні вибухи з боку Каховки. Як заявив ЗМІ мер Нової Каховки Володимир Коваленко, ніч пройшла спокійно, вибухи лунали далеко, проте люди, які перебувають у лікарні, ховалися в бомбосховищі. Голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів "Суспільному", що вночі люди спали по хатах, тривогу ніхто не оголошував, російських військових у місті немає.
Миколаїв уночі бомбили
Атака на місто розпочалася ще увечері 25 лютого. Ворожий десант ліквідували, але вже о 10-й вечора російські війська знову атакували. Під обстрілом опинилися аеропорт Кульбакине, військова та цивільна інфраструктура. О 4:20 ранку голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив на своїй сторінці у Facebook, що в місті все спокійно.
Інформацію про висадку десанту в Очакові не підтвердили. Віталій Кім заявляє, що сили ППО збили російський десантний літак над Миколаївщиною, ситуація в області та місті під контролем. У Миколаєві працює електротранспорт.
Генштаб ЗСУ у Facebook повідомив про те, що в районі Коблево механізовані підрозділи 28 ОМБр знищили катер та до 20 ворогів зі складу ДРГ противника.
Раніше писали, що 25 лютого російські війська прорвали оборону Херсона. Вони з великими втратами перетнули автомобільний Антонівський міст — єдину переправу через Дніпро, що веде до міста.
Одеса: авіаудари та активна розвідка дронами
За даними Генштабу ЗСУ, ворог неодноразово використовував авіацію, щоб завдати ударів в Одеській області, зокрема, в районі Одеси та Південного. Згідно з повідомленням Держприкордонслужби України у Facebook, ворог намагається активно вести розвідку дронами на узбережжі Чорного моря та Дунаю. Вночі під час підльоту до Чорноморська ППО збили ворожий дрон, який атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников".