Война в Херсоне: бои за Антоновский мост и прорыв обороны (видео)

Украинские военные пытались удержать переправу через Днепр, ведущую к городу, однако оккупанты захватили ее ценой больших потерь, сообщила Херсонская ОГА.

Война в Херсоне 25 февраля привела к тому, что российские войска пересекли Антоновский мост и прорвали оборону города. Фокус собрал самую важную информацию о событиях в регионе.

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Война в Херсоне и области

В сводке состоянием на 10 часов пресс-служба Генерального штаба ВСУ написала в Facebook, что российские войска вышли на рубеж Херсон — Новая Каховка — Каховка, чтобы удержать удержания дамбу Северокрымского канала и подать воду на территорию временно оккупированного Крыма. Примерно в 14 часов глава Херсонской областной администрации на своей странице отчитался о ситуации в регионе:

"Сейчас ситуация в области остается напряженной. Геническ остается полностью под контролем врага, активных боевых действий там нет. Проходит перемещение большого количества вражеской техники через прилегающие к Генической территории. В Скадовске вражеские войска отсутствуют, хотя на территории района большое количество техники".

[ + – ] Рубеж Херсон — Новая Каховка — Каховка Фото: Скриншот

Около 15 часов глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем видеоотчете заявил, что российские войска прорвались к Николаеву со стороны Херсона:

"Наши окапываются в нужных местах. Будут принимать бой. Есть некоторые угрозы, чтобы не было паники, сегодня пятница, я из ОГА отпустил раньше своих рядовых сотрудников".

[ + – ] Шилова Балка на карте Фото: Скриншот

В Телеграм-канале "Война История Оружие" опубликовали видео от очевидцев, которые сняли российских военных и бронетранспортеры возле Шиловой Балки в Бериславском районе, где находится развилка на Херсон и Берислав, неподалеку также расположена Каховская ГЭС.

Телеграм-канал агентства "УНИАН" опубликовал видео, на котором российские военные обстреляли гражданские автомобили на трассе под Херсоном. На дороге заметили горящий ЗРК "Оса" без опознавательных знаков.

Местные жители также утверждают, что 25 февраля Херсон оказался под обстрелом. В частности, YouTube-канал "Херсон Плюс" разместил ролик от жителя поселка Антоновка и отметил, что город атаковали из системы залпового огня "Град".

Другой пользователь, Михаил Коломоец, показал последствия "бомбежки" на подъездах к Херсону. На кадрах запечатлена поврежденная заправка с горящим газовым баллоном и военная техника, включая подбитый танк.

Бои за Антоновский мост и прорыв обороны Херсона

Мэр Херсона Игорь Колыхаев утром 25 февраля написал в Facebook, что ночью прошли тяжелые бои за Антоновский мост — единственную переправу через Днепр в городе. По его словам, на тот момент украинским военным удалось сохранить контроль над критически важным объектом.

Около 10 часов утра экс-спикер Украины в ТКГ Алексей Арестович во время брифинга заявил следующее:

"Херсон: российские войска пытаются найти путь переправки через Днепр, после того был уничтожен Андреевский мост (скорее всего, речь идет об Антоновском мосте, — ред.). Наши удерживают ситуацию на правом берегу, прорыва нет".

[ + – ] Антоновский мост на карте Фото: Скриншот

Примерно в 16:40 пресс-служба Херсонской областной государственной администрации передала в Facebook слова главы региона Геннадия Лагуты о том, что после отчаянных боев украинская армия потеряла контроль над Антоновским мостом.

"Враг со значительными усилиями и потерями прорвал оборону города", — подчеркивается в сообщении. На своей странице в Facebook Геннадий Лагут также написал, что вражеская техника прибыла со стороны Алешек, а сам Антоновский мост местами поврежден.

Пользователь TikTok Andrii Boiko_93 опубликовал видеоролик с большим количеством поврежденной техники ВСУ в Алешках.

Северо-Крымский канал

Прорвавшись в Херсонскую область, россияне смогли добраться до дамбы на Северо-Крымском канале, которая перекрывает подачу питьевой воды в Крым. "Глава" полуострова Сергей Аксенов заявил в своем Телеграм-канале, что оккупанты планируют ликвидировать плотину, а перед пуском воды оккупанты намерены расчистить русло.

"Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель", — заявил он.

[ + – ] Расположение дамбы на Северо-Крымском канале Фото: Скриншот

Ранее Фокус сообщал о ситуации в Мелитополе Запорожской области, где идут уличные бои с оккупантами. Как показали местные жители, во время обстрелов снаряды повредили жилые дома, а горожане массово прячутся по укрытиям. Кроме того, появились кадры горящего танка Т-64, вероятно, принадлежавшего ВСУ.