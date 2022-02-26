Война в Сумах и Чернигове: захват пленных, обстрелы городов и уличные бои (видео)

Ситуация на севере Украины остается напряженной, однако ВСУ сдерживают оккупантов и не позволяют им продвинуться вглубь страны.

Война в Сумах и Чернигове 26 февраля продолжается с уличными боями, обстрелами, захватом пленных и уничтожением вражеской техники. Фокус собрал важную информацию о последних событиях в северных регионах Украины.

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Война в Сумах: бои на окраине и взрывные диверсии

Сумская областная военно-гражданская администрация 26 февраля сообщила в Facebook, что в Сумах идут уличные бои, вражеская техника прорвалась в разные районы города. Местных жителей призвали оставаться дома и держаться подальше от окон, хотя угрозы артиллерийского обстрела на зафиксировали.

Администрация также сообщила, что вражеская авиация разбрасывает с воздуха детские игрушки, мобильные телефоны и прочие ценные вещи, начиненные взрывчаткой, поэтому горожанам нельзя ничего поднимать с земли. Такие же ценности украинцам раздают диверсионно-разведывательные группы.

Как написал в своем Телеграм-канале руководитель Сумской военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий, 26 февраля на Курском проспекте города территориальная оборона уничтожила колонну вражеских бензовозов, в результате перестрелки начался пожар.

"Чужих военных брать в плен. Забирать оружие и держать до отдельного распоряжения. Захваченных местными жителями военных РФ связывать и в подвалы или в отдельные помещения закрывать. Относиться гуманно (вода должна у них быть), не бить и не пытать! Мы должны показывать, что мы адекватная цивилизованная нация в отличие от них!" — обратился Дмитрий Живицкий к защитникам города.

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook отметила, что украинские военные остановили продвижение сил РФ в Сумах. Ночью же оккупанты совершили по Сумам одиночные авиационные удары. Рядом с поселком Шумское в Сумской области обнаружили место временной дислокации десятков российских танков, а в районе села Косовщина — ракетные системы залпового огня "Град".

Сайт военной администрации пишет, что утром по некоторым приграничным населенным пунктам Сумской области техника врага отошла вглубь Российской Федерации. Местные жители сообщают, что шум техники отдаляется от украинских границ. Шостка держит оборону, вокруг города установлены блокпосты. Ночью самолеты пролетели над Конотопом вглубь Украины.

"Очевидно, что проводится передислокирование техники и войск на территории самой России или они частично отводят технику от наших границ", — подчеркивается в сообщении.

В сети опубликовали видео с одним из задержанных российских военных в Сумах. По данным "Суспільного", местные жители остановили бензовоз, который замыкал российскую колонну, следовавшую в село Березовка Охтырского района. Горожане принялись допрашивать мужчину и выяснять, кто направил войска в Суми, в ответ пленный сначала расплакался и закрыл голову руками, а потом рассказал о месте назначения.

Телеграм-канал "SUMY GO" разместил еще один видеоролик с пленными. Один из них заявил, что не хотел ехать в Украину, но его заставили, второй же на камеру согласился воевать на стороне украинцев.

Война в Чернигове

Пресс-служба Черниговской ОГА в Facebook проинформировала, что около 12 часов оккупанты обстреляли Чернигов из "Градов". Примерно в то же время, ВСУ украинские войска авиаударом уничтожили около 15 единиц бронетехники и автомашин противника в селе Великая Дорога Нежинского района. Кроме того, на минском направлении ВСУ уничтожили понтонную переправу через реку и атаковали российские войска, разгромив 20 единиц техники.

"Большое количество погибших и раненых. Командование подразделений армии России их не пытается даже эвакуировать", — подчеркнула администрация.

Оперативное командование "Север" сообщило в Facebook, что украинские силы нанесли ракетный удар по вражеской колонне в районе Городни, в результате чего подразделения армии РФ понесли большие потери среди личного состава, многие россияне получили ранение, уничтожено около 20 единиц техники.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в видеообращении предупредил горожан о возможных уличных боях. Глава призвал готовить зажигательные смеси, приносить продукты, средства гигиены и всячески помогать территориальной обороне. В частности, он призвал в ряды защитников местных жителей, которые имеют собственное огнестрельное оружие.

Телеграм-канал "Перший Незалежний" сообщил о попадании снаряда в жилой дом в Чернигове. Как видно на фото, в квартире на верхнем этаже образовался большой проем и начался пожар. Информации о жертвах пока нет.

[ + – ] Жилой дом в Чернигове после попадания снаряда

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook сообщила о гибели своего сотрудника в Чернигове:

"Погиб работник прокуратуры области Дмитрий Розенко. Осколочное ранение. 24 февраля Дмитрий записался в территориальную оборону. Вчера вечером с ним была потеряна связь. Сегодня пришло это черное известие".

Ранее Фокус писал, какой была ситуация в Черниговской и Сумской областях 25 февраля. На севере страны сложилась напряженная ситуация из-за вторжения российских войск, боевые действия развернулись в Сумах, Чернигове, Нежине и Конотопе.