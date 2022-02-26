"Приготовьте зажигательные смеси". Мэр Чернигова призвал горожан готовиться к уличным боям (видео)

Городской голова также попросил нести продукты и средства гигиены для бойцов теробороны.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко 26 февраля призвал горожан готовиться к уличным боям с оккупантами, опубликовав свое видеообращение в Facebook.

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Владислав Атрошенко предложил горожанам готовить зажигательные смеси, так называемые "коктейли Молотова", а также приходить к месту дислокации территориальной обороны города за оружием для обороны Чернигова — командиры объяснят план действий и мероприятий уже на месте.

[ + – ] Обращение Владислава Атрошенко к черниговцам

"Бойцы, мужчины, которые имеют собственное оружие, просьба прибыть на Верени, 2, сформировать отряды, получить задания. Охотничьи ружья, любые ружья. Дальше просьба гражданскому населению любого возраста: приготовьте зажигательные смеси, я потом скажу, где и когда мы их заберем", — отметил мэр в еще одном ролике.

Владислав Атрошенко также обратился к жителям города с просьбой свозить к одной из местных школ продукты питания, в первую очередь: крупы, масло, тушенку, хлеб, сыры и консервы. По его словам, здесь повара будут готовить еду для нуждающихся.

[ + – ] Обращение Владислава Атрошенко к черниговцам

"Есть такой вопрос, может, не очень интеллигентный или удобный, но очень жизненный. Нужны средства гигиены: салфетки, трусы мужские, носки любых размеров, майки. Пожалуйста, 21-18 школа, я бы очень попросил, если есть такая возможность, оказать помощь", — заявил Атрошенко.

25 февраля под Черниговом прошли бои с российскими войсками. Сообщалось, что в самом городе здание СБУ загорелось, предположительно, после попадания артиллерийского снаряда. Сейчас Чернигов находится под контролем ВСУ, несмотря на провокации оккупантов, однако глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус предупредил о возможных действиях ДРГ.

Писали также, что в Киеве бойцы территориальной обороны уничтожают вражеские ДРГ, в городе происходят перестрелки. Выстрелы раздавались в районе центрального ЗАГСа, ЖК "Варшавский", Большой окружной на трассе из Бучи и на Оболони.

25 февраля уличные бои гремели в городе Мелитополь Запорожской области. Очевидцы сняли на камеры горящий танк.