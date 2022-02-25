В Конотопе коммунальщики убирают трупы, Чернигов под защитой ВСУ: ситуация на Севере Украины (фото)

Власти Сумской и Черниговской областей предоставили оперативную информацию о ситуации в регионе.

На Севере Украины наблюдается напряженная ситуация в связи с боевыми действиями ВСУ с российскими оккупантами. Ряд официальных лиц региона публикуют оперативную информацию о положении дел в Черниговской и Сумской областях.

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Нежин

Мэр города Александр Кодола в видеообращении сообщил, что ночь в городе прошла спокойно, но в то же время призвал жителей не выходить на улицы. По его словам, многим людям приходится искать убежище в городе — для них организовали центр на базе школы. Относительно железнодорожного сообщения Кодола сообщил, что все поезда, которые едут на восток в Сумскую область останавливаются в Нежине и дальше не едут.

Также мэр отдельным постом в 11:46 сообщил, что гражданским категорически запрещено ехать в сторону города Прилуки. В комментариях под этим постом сообщается предположительно жителями Прилук, что слышна канонада со стороны с. Талалаевка (на границе Черниговской и Сумской областей, обозначено меткой на карте).

Чернигов

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщает, бойцы ВСУ защищают город Чернигов.

"Без паники. Враг осуществляет провокации, особенно информационные. Возможно передвижение отдельных ДРГ", — написал Чаус,

В комментариях под постом пользователь написал, что в Нежинском районе в сторону Прилук стоят 60 российских танков и БТР.

Telegram-канал "Военный обозреватель" сообщает, что под Черниговом идут бои с российскими оккупантами. Ситуация сложная. Огромное количество бронетехники идет на Киев. Сообщается, что здание СБУ горит предположительно от попадания артиллерийского снаряда.

Это же подтверждает мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"На подступах к Чернигову с ельского направления и с гомельского направления ситуация остается довольно сложной. По той информации, которую дают мне председатели объединенных территориальных общин, огромное количество российской бронетехники и личного состава, очевидно, идут по направлению на Нежин, на Киев в обход Чернигова", — сообщил он.

Сумы

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщает, что для тех кто хочет эвакуировать свои семьи из зоны боевых действий в западные области волонтерами был разработан сайт "Прихісток". С его помощью можно найти убежище для женщин, детей и стариков, а также сообщить о возможности такое убежище предоставить.

"Конечно же, он сможет работать эффективно в условиях, когда количество предложений будет соответствовать количеству тех, кто нуждается в убежище", — написал Живицкий.

Также известно, что в районе Сум оккупанты обустроили на дорогах блокпосты. Гражданское население пока пропускают, но ситуация остается критической, говорит Живицкий. По его словам, большая колонна военной техники армии РФ направилась на Конотоп.

Ромны

Мэр города Ромны Олег Стогний в 10:47 сообщил, что российская армия планирует развернуть подразделения артиллерии для дальнейшего обстрела позиций ВСУ. В то же время местная жительница Светлана обнародовала фото с колонной военной техники в Процовке — пригороде Ромен. В комментариях пользователи пишут, что российские танки направились в сторону Прилук.

Конотоп

Мэр города Конотоп Артем Семенихин опубликовал видеообращение, в котором сообщил что коммунальные службы убирают погибших и пытаются привести город в порядок. Городской хлебзавод удалось сохранить и город будет хлебом обеспечен. В одном из микрорайонов отсутствовало электричество, но усилиями ремонтников его подачу удалось восстановить.

"Ситуация критическая. Я призываю всех, кто может держать оружие в руках брать его", — сказал Семенихин, добавив при этом, что в городе уже организовано два отряда сопротивления.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в Мелитополе Запорожской области начались начались уличные бои с оккупантом. Сообщается, что в ходе сражений снаряды попадают в жилые дома, погибших среди мирного населения нет, но есть пострадавшие.