У Конотопі комунальники прибирають трупи, Чернігів під захистом ЗСУ: ситуація на Півночі України (фото)

Влада Сумської та Чернігівської областей надала оперативну інформацію про ситуацію в регіоні.

На Півночі України спостерігається напружена ситуація у зв'язку із бойовими діями ЗСУ із російськими окупантами. Низка офіційних осіб регіону публікують оперативну інформацію про стан справ у Чернігівській та Сумській областях.

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Ніжин

Мер міста Олександр Кодола у відеозверненні повідомив, що ніч у місті пройшла спокійно, але водночас закликав мешканців не виходити на вулиці. За його словами, багатьом людям доводиться шукати притулок у місті — для них організували центр на базі школи. Щодо залізничного сполучення Кодола повідомив, що всі потяги, які їдуть на схід у Сумську область, зупиняються в Ніжині і далі не їдуть.

Також мер окремим постом об 11:46 повідомив, що цивільним категорично заборонено їхати у бік міста Прилуки. У коментарях під цією посадою повідомляється імовірно жителями Прилука, що чути канонаду з боку с. Талалаївка (на межі Чернігівської та Сумської областей, позначено міткою на карті).

Чернігів

Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус повідомляє, що бійці ЗСУ захищають місто Чернігів.

"Без паніки. Ворог здійснює провокації, особливо інформаційні. Можливе пересування окремих ДРГ", — написав Чаус,

У коментарях під постом користувач написав, що у Ніжинському районі у бік Прилук стоять 60 російських танків та БТР.

Telegram-канал "Військовий оглядач" повідомляє, що під Черніговом йдуть бої з російськими окупантами. Ситуація складна. Величезна кількість бронетехніки йде на Київ. Повідомляється, що будівля СБУ горить, ймовірно, від влучення артилерійського снаряда.

Це підтверджує мер Чернігова Владислав Атрошенко.

"На підступах до Чернігова з єльського напрямку та з гомельського напрямку ситуація залишається досить складною. За тією інформацією, яку дають мені голови об'єднаних територіальних громад, величезна кількість російської бронетехніки та особового складу, очевидно, йдуть у напрямку на Ніжин, на Київ в обхід Чернігова", — повідомив він.

Суми

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомляє, що для тих, хто хоче евакуювати свої сім'ї із зони бойових дій у західні області волонтерами, розробили сайт "Прихисток". З його допомогою можна знайти притулок для жінок, дітей та людей похилого віку, а також повідомити про можливість надати такий притулок.

"Звичайно ж, він зможе працювати ефективно в умовах, коли кількість пропозицій відповідатиме кількості тих, хто потребує притулку", — написав Живицький.

Також відомо, що поблизу Сум окупанти облаштували на дорогах блокпости. Цивільне населення поки що пропускають, але ситуація залишається критичною, каже Живицький. За його словами, велика колона військової техніки армії РФ вирушила на Конотоп.

Ромни

Мер міста Ромни Олег Стогній о 10:47 повідомив, що російська армія планує розгорнути підрозділи артилерії для подальшого обстрілу позицій ЗСУ. Водночас місцева мешканка Світлана оприлюднила фото з колоною військової техніки у Процівці — передмісті Ромен. У коментарях користувачі пишуть, що російські танки попрямували у бік Прилук.

Конотоп

Мер міста Конотоп Артем Семеніхін опублікував відеозвернення, в якому повідомив, що комунальні служби прибирають загиблих і намагаються упорядкувати місто. Міський хлібзавод вдалося зберегти і місто буде забезпечене хлібом. В одному з мікрорайонів була відсутня електрика, але зусиллями ремонтників його подачу вдалося відновити.

"Ситуація критична. Я закликаю всіх, хто може тримати зброю в руках брати її", — сказав Семеніхін, додавши при цьому, що в місті вже організовано два загони опору.

Раніше повідомлялося, що 25 лютого у Мелітополі Запорізької області розпочалися вуличні бої з окупантом. Повідомляється, що під час битв снаряди потрапляють до житлових будинків, загиблих серед мирного населення немає, але є постраждалі.