"Приготуйте запальні суміші". Мер Чернігова закликав готуватися до вуличних боїв (відео)

Міський голова також попросив нести продукти та засоби гігієни для бійців тероборони.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко 26 лютого закликав городян готуватися до вуличних боїв з окупантами, опублікувавши своє відеозвернення у Facebook.

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Владислав Атрошенко запропонував городянам готувати запальні суміші, так звані "коктейлі Молотова", а також приходити до місця дислокації територіальної оборони міста за зброєю для оборони Чернігова — командири пояснять план дій та заходів уже на місці.

[ + – ] Звернення Владислава Атрошенка до чернігівців

"Бійці, чоловіки, які мають власну зброю, прохання прибути на Верені, 2, сформувати загони, отримати завдання. Мисливські рушниці, будь-які рушниці", — зазначив мер у ще одному ролику.

Владислав Атрошенко також звернувся до мешканців міста з проханням звозити до однієї з місцевих шкіл продукти харчування, насамперед: крупи, олію, тушонку, хліб, сири та консерви. За його словами, тут кухарі будуть готувати їжу для тих, хто її потребує.

[ + – ] Звернення Владислава Атрошенка до чернігівців

"Є таке питання, може, не дуже інтелігентне чи зручне, але дуже життєве. Потрібні засоби гігієни: серветки, труси чоловічі, шкарпетки будь-яких розмірів, майки. Будь ласка, 21-18 школа, я б дуже попросив, якщо є така можливість, надати допомогу", — заявив Атрошенко.

25 лютого під Черніговом пройшли бої з російськими військами. Повідомлялося, що в самому місті будівля СБУ спалахнула, ймовірно, після влучення артилерійського снаряду. Наразі Чернігів перебуває під контролем ЗСУ, незважаючи на провокації окупантів, проте голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус попередив про можливі дії ДРГ.

Писали також, що у Києві бійці територіальної оборони знищують ворожі ДРГ, у місті відбуваються перестрілки. Постріли лунали в районі центрального РАГСу, ЖК "Варшавський", Великої окружної на трасі з Бучі та на Оболоні.

25 лютого вуличні бої гриміли у місті Мелітополь Запорізької області. Очевидці зняли на камери танк, що горів.