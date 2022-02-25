Бои за Киев: стрельба в жилых кварталах, "проснувшиеся" ДРГ и борьба за Гостомель

В городе обезврежены несколько ДРГ, пункты сбора крови теперь работают круглосуточно. Потеря аэропорта Гостомель грозит блокировкой с запада.

Ситуация в столице Украины в течение дня накаляется. Город продолжает оказывать сопротивление, по словам министра обороны Алексея Резникова, бойцы теробороны уже получили на руки 18 тысяч автоматов. С призывом приходить в ТрО и ВСУ Министерство обороны обратилось "ко всем, кто может держать оружие".

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Одна из точек раздачи оружия добровольцам в Киеве:

К середине дня появились сообщения, что в столицу заходят силы ВСУ. В связи с этим Министерство внутренних дел обратилось к киевлянам с просьбой не снимать военную технику и не раскрывать ее местонахождение.

Параллельно киевские власти обратились с просьбой к горожанам без особой нужды не выходить на улицу. Опасность представляют не только обстрелы, но и российская техника на улицах Киева. Так, в соцсетях распространилось видео, где боевая машина "Стрела-10" наезжает на авто с человеком внутри. Принадлежность авто непонятна, но комментаторы настаивают, что техника российская.

Обстрелы и уличные бои. В Киеве обезвредили несколько ДРГ

Утром 25 февраля над жилыми кварталами Киева был сбит российский "Калибр" — крылатая ракета не долетела до военной цели и упала на жилой дом. Ранены три человека, один в тяжелом состоянии.

[ + – ] Дом на Позняках, на который упали остатки сбитой ракеты "Калибр" Фото: Facebook / Антон Геращенко

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обстрелы Киева квалифицировала как теракты. Под Киевом, по ее информации, от обстрелов пострадал детский дом в Ворзеле — к счастью, жертв нет, дети и персонал учреждения в момент прилета снаряда находились в другом помещении. Как уточняет генпрокурор, "дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют".

От Ворзеля до Киева 25 км, до Гостомеля — 8. По словам местных жителей, населенный пункт бомбила авиация.

[ + – ] Обстрел Ворзеля. Фото pavlovskynews [ + – ] Обстрел Ворзеля. Фото pavlovskynews [ + – ] Обстрел Ворзеля. Фото pavlovskynews

Стрельба в городе

Об обстрелах и перестрелках за день сообщали несколько раз, в частности, под огнем оказались новостройки в районе центрального ЗАГСа, в районе ЖК "Варшавский", есть информация о боях в районе Большой окружной на трассе из Бучи и в районе Оболони.

Cоветник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии УНИАН сообщил, что вражеские ДРГ, которые находились в Киеве, уничтожены — не все, но те, которые себя проявили. "Есть такая практика, когда вражеские войска подходят к столице законспирированные ДРГ, которые там посидели пару тройку месяцев выходят, чтобы создать переполох и оказать психологическое давление на население", — пояснил Арестович. По его словам, в Киеве такие законсервированные группировки вскрылись на Оболони, на Лукяновке и на Печерске – там "была короткая стрельба, которая сразу прекратилась… Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия", — уточнил Арестович. Тем не менее, советник ОП не исключает, что в Киеве еще остались затаившиеся ДРГ.

Телеграм-канал "ВиО 18+" выложил видео, на которых, как утверждается, заснята гибель мирных жителей Киева, которых якобы диверсанты расстреляли на ул. Кирилловской.

Место, где, по данным канала, произошел расстрел:

Этот же канал сообщил о ликвидации бойцами ВСУ диверсионной группы на Оболони: на видео снят момент расстрела автомобиля Урал с Зу-23, на котором, как предполагается, передвигались переодетые диверсанты.

Об уничтожении российской ДРГ отрапортовала замминистра обороны Анна Маляр. По ее информации, группа российских военных захватила два автомобиля ВСУ, переоделась в форму украинских бойцов и на высокой скорости попыталась прорваться в центр Киева со стороны Оболони. Следом за ними на Киев, по словам замминистра, двигалась колонна российских военных грузовиков.

Аэропорт Гостомель: ВСУ готовят контратаку

Аэродром Гостомель под Киевом остается точкой преткновения между российским десантом, на помощь которому прорвались танковые колонны, и силами ВСУ. Не исключено, что украинские военные готовят контратаку, поскольку Гостомель — ключевая точка для блокирования Киева с западной стороны. По крайней мере, российский пропагандистский канал RT, ссылаясь на Минобороны РФ, заявляет, что по Гостомелю готовятся вести стрельбу из РСЗО "Град", установленных в Киеве на площади Шевченко.

Согласно опубликованному в Сети отчету Минобороны РФ, в операции по захвату аэропорта в Гостомеле было задействовано более 200 российских вертолетов. "Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы".

Ситуация на трассах

Выехать из города возможно, но нелегко: по сообщениям очевидцев, на выезде из Киева в сторону Житомира собралась огромная пробка, отдельные водители пытались пробраться по встречке. Заправки закрыты, люди одалживают бензин друг у друга. На Обуховской трассе установлен блокпост, что также затрудняет движение — в итоге там пробка растянулась на 10 км.

Фото: Соцсети

Что говорят городские власти: "Киев вошел в фазу обороны"

Мэр Киева Виталий Кличко на экстренном брифинге 25 февраля сообщил: город вошел в фазу обороны. Ситуация сложная, но необходимо верить и поддерживать ВСУ, оказывая посильную помощь. Так, киевлян просят сообщать в полицию о метках и опознавательных знаках, которые делаются на дорогах и стенах зданий в городских кварталах (чтобы делать потом по ним корректировки), но по возможности — запастись продуктами, водой и теплыми вещами и оставаться дома. "Выходить из укрытия или дома можно только, если прекращается сирена", — подчеркнул Кличко.

Владельцев веб-камер КГГА просит временно остановить трансляцию в реальном времени: "Не помогайте врагу получать информацию о наших военных", — просят украинцев.

Киев запасается кровью для раненых

Городской центр крови в столице теперь работает круглосуточно, сообщает КГГА. Пункты приема крови у доноров будут работать с 8:00 до 18:00. Вечером и в ночную смену специалисты центра будут перерабатывать кровь и ее компоненты.

"Решение принято для гарантирования поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений", — сообщили в КГГА.

Адреса пунктов приема крови в Киеве:

ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 – 18.00)

ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 – 18.00)

Справки по тел. 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).

Общая ситуация

Президент Украины тем временем озвучил, какие санкции Украина ждет от Запада в отношении России: аннулирование виз для граждан РФ, отключение от SWIFT, отзыв послов и полная изоляция страны, нефтяное эмбарго, закрытое небо. "Сегодня все это должно быть на столе, поскольку речь идет об угрозе всей Европе", — сказал Зеленский, обращаясь к лидерам Запада.