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Военный Фокус Российско-украинская война

Бои за Киев: стрельба в жилых кварталах, "проснувшиеся" ДРГ и борьба за Гостомель

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Киев, война, война в Киеве, снаряд РФ в Киеве
Фото: УНИАН | Война в Киеве

В городе обезврежены несколько ДРГ, пункты сбора крови теперь работают круглосуточно. Потеря аэропорта Гостомель грозит блокировкой с запада.

Ситуация в столице Украины в течение дня накаляется. Город продолжает оказывать сопротивление, по словам министра обороны Алексея Резникова, бойцы теробороны уже получили на руки 18 тысяч автоматов. С призывом приходить в ТрО и ВСУ Министерство обороны обратилось "ко всем, кто может держать оружие".

Одна из точек раздачи оружия добровольцам в Киеве:

К середине дня появились сообщения, что в столицу заходят силы ВСУ. В связи с этим Министерство внутренних дел обратилось к киевлянам с просьбой не снимать военную технику и не раскрывать ее местонахождение.

Параллельно киевские власти обратились с просьбой к горожанам без особой нужды не выходить на улицу. Опасность представляют не только обстрелы, но и российская техника на улицах Киева. Так, в соцсетях распространилось видео, где боевая машина "Стрела-10" наезжает на авто с человеком внутри. Принадлежность авто непонятна, но комментаторы настаивают, что техника российская.

Обстрелы и уличные бои. В Киеве обезвредили несколько ДРГ

Утром 25 февраля над жилыми кварталами Киева был сбит российский "Калибр" — крылатая ракета не долетела до военной цели и упала на жилой дом. Ранены три человека, один в тяжелом состоянии.

Дом на Позняках, на который упали остатки сбитой ракеты "Калибр"
Дом на Позняках, на который упали остатки сбитой ракеты "Калибр"
Фото: Facebook / Антон Геращенко

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обстрелы Киева квалифицировала как теракты. Под Киевом, по ее информации, от обстрелов пострадал детский дом в Ворзеле — к счастью, жертв нет, дети и персонал учреждения в момент прилета снаряда находились в другом помещении. Как уточняет генпрокурор, "дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют".

От Ворзеля до Киева 25 км, до Гостомеля — 8. По словам местных жителей, населенный пункт бомбила авиация.

ворзель, обстрел, бомбардировка
Обстрел Ворзеля. Фото pavlovskynews
ворзель, обстрел, бомбардировка
Обстрел Ворзеля. Фото pavlovskynews
ворзель, обстрел, бомбардировка
Обстрел Ворзеля. Фото pavlovskynews
ворзель, обстрел, бомбардировка
ворзель, обстрел, бомбардировка
ворзель, обстрел, бомбардировка

Стрельба в городе

Об обстрелах и перестрелках за день сообщали несколько раз, в частности, под огнем оказались новостройки в районе центрального ЗАГСа, в районе ЖК "Варшавский", есть информация о боях в районе Большой окружной на трассе из Бучи и в районе Оболони.

Cоветник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии УНИАН сообщил, что вражеские ДРГ, которые находились в Киеве, уничтожены — не все, но те, которые себя проявили. "Есть такая практика, когда вражеские войска подходят к столице законспирированные ДРГ, которые там посидели пару тройку месяцев выходят, чтобы создать переполох и оказать психологическое давление на население", — пояснил Арестович. По его словам, в Киеве такие законсервированные группировки вскрылись на Оболони, на Лукяновке и на Печерске – там "была короткая стрельба, которая сразу прекратилась… Их быстро задавили. Работает профессионально СБУ, работает Нацгвардия", — уточнил Арестович. Тем не менее, советник ОП не исключает, что в Киеве еще остались затаившиеся ДРГ.

Телеграм-канал "ВиО 18+" выложил видео, на которых, как утверждается, заснята гибель мирных жителей Киева, которых якобы диверсанты расстреляли на ул. Кирилловской.

Место, где, по данным канала, произошел расстрел:

Этот же канал сообщил о ликвидации бойцами ВСУ диверсионной группы на Оболони: на видео снят момент расстрела автомобиля Урал с Зу-23, на котором, как предполагается, передвигались переодетые диверсанты.

Об уничтожении российской ДРГ отрапортовала замминистра обороны Анна Маляр. По ее информации, группа российских военных захватила два автомобиля ВСУ, переоделась в форму украинских бойцов и на высокой скорости попыталась прорваться в центр Киева со стороны Оболони. Следом за ними на Киев, по словам замминистра, двигалась колонна российских военных грузовиков.

Аэропорт Гостомель: ВСУ готовят контратаку

Аэродром Гостомель под Киевом остается точкой преткновения между российским десантом, на помощь которому прорвались танковые колонны, и силами ВСУ. Не исключено, что украинские военные готовят контратаку, поскольку Гостомель — ключевая точка для блокирования Киева с западной стороны. По крайней мере, российский пропагандистский канал RT, ссылаясь на Минобороны РФ, заявляет, что по Гостомелю готовятся вести стрельбу из РСЗО "Град", установленных в Киеве на площади Шевченко.

Согласно опубликованному в Сети отчету Минобороны РФ, в операции по захвату аэропорта в Гостомеле было задействовано более 200 российских вертолетов. "Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы".

Ситуация на трассах

Выехать из города возможно, но нелегко: по сообщениям очевидцев, на выезде из Киева в сторону Житомира собралась огромная пробка, отдельные водители пытались пробраться по встречке. Заправки закрыты, люди одалживают бензин друг у друга. На Обуховской трассе установлен блокпост, что также затрудняет движение — в итоге там пробка растянулась на 10 км.

Правительственный квартал в Киеве: подъезды блокированы
Фото: Соцсети

Что говорят городские власти: "Киев вошел в фазу обороны"

Мэр Киева Виталий Кличко на экстренном брифинге 25 февраля сообщил: город вошел в фазу обороны. Ситуация сложная, но необходимо верить и поддерживать ВСУ, оказывая посильную помощь. Так, киевлян просят сообщать в полицию о метках и опознавательных знаках, которые делаются на дорогах и стенах зданий в городских кварталах (чтобы делать потом по ним корректировки), но по возможности — запастись продуктами, водой и теплыми вещами и оставаться дома. "Выходить из укрытия или дома можно только, если прекращается сирена", — подчеркнул Кличко.

Владельцев веб-камер КГГА просит временно остановить трансляцию в реальном времени: "Не помогайте врагу получать информацию о наших военных", — просят украинцев.

Киев запасается кровью для раненых

Городской центр крови в столице теперь работает круглосуточно, сообщает КГГА. Пункты приема крови у доноров будут работать с 8:00 до 18:00. Вечером и в ночную смену специалисты центра будут перерабатывать кровь и ее компоненты.

"Решение принято для гарантирования поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений", — сообщили в КГГА.

Адреса пунктов приема крови в Киеве:

  • ул. Максима Берлинского, 12 (с 8.00 – 18.00)
  • ул. Петра Запорожца, 26 (с 8.00 – 18.00)

Справки по тел. 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26); 093-199-34-16 (Берлинского, 12).

Общая ситуация

Президент Украины тем временем озвучил, какие санкции Украина ждет от Запада в отношении России: аннулирование виз для граждан РФ, отключение от SWIFT, отзыв послов и полная изоляция страны, нефтяное эмбарго, закрытое небо. "Сегодня все это должно быть на столе, поскольку речь идет об угрозе всей Европе", — сказал Зеленский, обращаясь к лидерам Запада.