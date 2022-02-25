"Не помогайте врагу": КГГА попросила прекратить прямые трансляции в Киеве

Видео в Интернете позволяют российским войскам следить за перемещениями украинских военных.

Киевская городская государственная администрация призвала горожан остановить онлайн-трансляции в Киеве на фоне вторжения России в Украину. Об этом в своем Телеграм-канале написал заместитель главы администрации по вопросам осуществления полномочий самоуправления в сфере цифрового развития, цифровых трансформаци и цифровизации Петр Оленич.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Чиновник обратился к владельца веб-камер и других устройств для записи видео и его трансляции в реальном времени. Он призвал не публиковать ролики и остановить прямые эфиры, которые могут помочь оккупантам следить за обстановкой в Украине.

"Не помогайте врагу получать информацию о наших военных", — заявил Петр Оленич.

С аналогичным обращением к украинцам обратилась пресс-служба Одесского городского совета. Она отметила, что по решению оперативного штаба городские камеры наблюдения работают в закрытом режиме.

"В то же время, просим выкладывать фото и видео передвижения техники врага с указанием геолокации и времени", — предложила пресс-служба Министерства обороны в Facebook.

Ранее Киберполиция создала Telegram-бот, чтобы украинцы сообщали о вражеских метках на дорогах. Фотографии с геометками будут загружать в базу данных сервиса Google Maps, чтобы затем уничтожать по возможности. С помощью таких меток российские войска ориентируются в темное время суток.

Полиция также попросила уничтожать маячки, с помощью которых россияне нацеливают ракеты. Их на улицах населенных пунктов оставляют вражеские агенты.

25 февраля в Украине запустили сервис, помогающий людям эвакуироваться. Он позволяет водителям и пассажирам без транспорта кооперироваться для выезда в один и тот же населенный пункт. Чтобы воспользоваться бесплатной услугой, достаточно заполнить соответствующую заявку.