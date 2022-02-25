В Украине запустили онлайн-сервис для помощи в эвакуации: как он работает

Сайт позволяет украинцам найти транспорт или попутчиков для совместного выезда из опасных регионов.

25 февраля украинские IT-разработчики из некоммерческой организации UkraineNow запустили новый сервис для помощи в эвакуации. Воспользоваться им можно, перейдя по ссылке.

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Программист Павел Педенко в своем телеграм-канале объяснил, что задача сервиса — скоординировать людей, имеющих автомобили и желающих выехать в более безопасное место, с теми людьми, у которых нет своего транспорта. Кроме того, на сайте ukrainenow.org украинцы могут запросить другие виды помощи.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям необходимо заполнить заявки в зависимости от своей категории — для этого на главной странице размещены три формы.

Водители могут указать место назначения, время выезда и количество свободных мест.

Пассажирам нужно указать, сколько человек, куда и когда хотят уехать.

"Дальше наши операторы будут обрабатывать заявки и пытаться "смэтчить людей" (от английского слова match — cовпадение, — ред.)", — объяснил Павел Педенко.

Отмечается, что волонтеры-операторы должны связаться с пользователями, заполнившими заявки, "в течение дня". В настоящее время сайт работает в тестовом режиме, поэтому некоторые функции могут работать некорректно. Помимо заявок, желающие могут пожертвовать деньги проекту UkraineNow в специальном разделе.

24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Вторжение сопровождается звуками взрывов и артиллерийских обстрелов. Российские войска и боевая техника пересекли границы Украины.

Писали также, что программисты создали сайт для координации протестов по всему миру. На нем можно указать место и время проведения акций против вторжения России в Украину. Руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фленц рассказал Фокусу, что разработать сервис помогли сотрудники Google и других IT-компаний из США.

Накануне "Укрзализныця" заявила о формировании эвакуационных рейсов из-за вторжения России. Поезда начали вывозить людей из приграничных регионов, а точное время и место содержат в тайне в интересах безопасности.