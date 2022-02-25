В Україні запустили онлайн-сервіс для допомоги в евакуації: як він працює

Сайт дозволяє українцям знайти транспорт чи попутників для спільного виїзду із небезпечних регіонів.

25 лютого українські IT-розробники з некомерційної організації UkraineNow запустили новий сервіс для допомоги в евакуації. Скористатися ним можна, перейшовши за посиланням.

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Програміст Павло Педенко у своєму телеграм-каналі пояснив, що завдання сервісу — скоординувати людей, які мають автомобілі та бажають виїхати в безпечніше місце, з тими людьми, які не мають свого транспорту. Крім того, на сайті www.ukrainenow.org українці можуть попросити про інші види допомоги.

Щоб скористатися сервісом, користувачам необхідно заповнити заявки залежно від своєї категорії – для цього на головній сторінці розміщено три форми.

Водії можуть вказати місце призначення, час виїзду та кількість вільних місць.

Пасажирам потрібно вказати, скільки людей, куди й коли хочуть виїхати.

"Далі наші оператори оброблятимуть заявки та намагатимуться "сметчити людей" (від англійського слова match — збіг, — ред.)", — пояснив Павло Педенко.

Наголошують, що волонтери-оператори мають зв'язатися з користувачами, які заповнили заявки, "протягом дня". Зараз сайт працює в тестовому режимі, тому деякі функції можуть працювати некоректно. Окрім заявок, охочі можуть пожертвувати гроші проєкту UkraineNow у спеціальному розділі.

24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Вторгнення супроводжують звуки вибухів та артилерійські обстріли. Російські війська та бойова техніка перетнули кордони України.

Писали також, що програмісти створили сайт для координації протестів у всьому світі. На ньому можна вказати місце та час проведення акцій проти вторгнення Росії в Україну. Керівник громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фленц розповів Фокусу, що розробити сервіс допомогли співробітники Google та інших IT-компаній із США.

Напередодні "Укрзалізниця" заявила про формування евакуаційних рейсів через вторгнення Росії. Потяги почали вивозити людей із прикордонних регіонів, а точний час та місце утримують у таємниці на користь безпеки.