Війна в Сумах та Чернігові: захоплення полонених, обстріли міст та вуличні бої (відео)

Ситуація на півночі України залишається напруженою, проте ЗСУ стримують окупантів і не дозволяють їм просунутися в глиб країни.

Війна в Сумах та Чернігові 26 лютого триває з вуличними боями, обстрілами, захопленням полонених та знищенням ворожої техніки. Фокус зібрав важливу інформацію про останні події в північних регіонах України.

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Війна в Сумах: бої на околиці та вибухові диверсії

Сумська обласна військово-цивільна адміністрація 26 лютого повідомила у Facebook, що в Сумах йдуть вуличні бої, ворожа техніка прорвалася в різні райони міста. Місцевих мешканців закликали залишатися вдома та триматися якомога далі від вікон, хоча загроз артилерійського обстрілу не зафіксували.

Адміністрація також повідомила, що ворожа авіація розкидає з повітря дитячі іграшки, мобільні телефони та інші цінні речі, начинені вибухівкою, тож городянам не можна нічого підіймати із землі. Такі самі цінності українцям роздають диверсійно-розвідувальні групи.

Як написав у своєму Телеграм-каналі керівник Сумської військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький, 26 лютого на Курському проспекті міста територіальна оборона знищила колону ворожих бензовозів, внаслідок перестрілки почалася пожежа.

"Чужих військових брати в полон. Забирати зброю і тримати до окремого розпорядження. Захоплених місцевими жителями військових РФ зв'язувати й в підвали або в окремі приміщення закривати. Відноситися гуманно (вода повинна в них бути), не бити й не катувати! Ми повинні показувати, що ми адекватна цивілізована нація, на відміну від них!" — звернувся Дмитро Живицький до захисників міста.

Пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook зазначила, що українські військові зупинили просування сил РФ у Сумах. Вночі ж окупанти атакували Суми поодинокими авіаційними ударами. Поряд із селищем Шумське на Сумщині виявили місце тимчасової дислокації десятків російських танків, а в районі села Косівщина — ракетні системи залпового вогню "Град".

Сайт військової адміністрації пише, що вранці за деякими прикордонними населеними пунктами Сумської області техніка ворога відійшла вглиб Російської Федерації. Місцеві жителі повідомляють, що шум техніки віддаляється від українських кордонів. Шостка тримає оборону, навколо міста встановлені блокпости. Вночі літаки пролетіли над Конотопом углиб України.

"Очевидно, що проводиться передислокування техніки та військ на території самої Росії, або вони частково відводять техніку від наших кордонів", — наголошують в повідомленні.

У мережі опублікували відео з одним із затриманих російських військових у Сумах. За даними "Суспільного", місцеві жителі зупинили бензовоз, який замикав російську колону, що прямувала до села Березівка Охтирського району. Городяни почали допитувати чоловіка і з'ясовувати, хто направив війська до Сум, у відповідь полонений спочатку розплакався і закрив голову руками, а потім розповів про місце призначення.

Телеграм-канал "SUMY GO" розмістив ще один відеоролик із полоненими. Один з них заявив, що не хотів їхати в Україну, але його змусили, а другий на камеру погодився воювати на боці українців.

Війна в Чернігові

Пресслужба Чернігівської ОДА у Facebook поінформувала, що близько 12 години окупанти обстріляли Чернігів із "Градів". Приблизно водночас ЗСУ українські війська авіаударом знищили близько 15 одиниць бронетехніки та автомашин супротивника в селі Велика Дорога Ніжинського району. Крім того, на мінському напрямку ЗСУ знищили понтонну переправу через річку та атакували російські війська, розгромивши 20 одиниць техніки.

"Велика кількість загиблих і поранених. Командування підрозділів армії Росії їх не намагається навіть евакуювати", — наголосила адміністрація.

Оперативне командування "Північ" повідомило у Facebook, що українські сили завдали ракетного удару по ворожій колоні в районі Городні, внаслідок чого підрозділи армії РФ зазнали великих втрат серед особового складу, багато росіян отримали поранення, знищено близько 20 одиниць техніки.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко у відеозверненні попередив городян про можливі вуличні бої. Глава закликав готувати запальні суміші, приносити продукти, засоби гігієни та всіляко допомагати територіальній обороні. Зокрема, він закликав до лав захисників місцевих жителів, які мають власну вогнепальну зброю.

Телеграм-канал "Перший Незалежний" повідомив про влучення снаряда в житловий будинок у Чернігові. Як видно на фото, у квартирі на верхньому поверсі утворився великий отвір і почалася пожежа. Інформації про жертв поки що немає.

[ + – ] Житловий будинок у Чернігові після влучення снаряду

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook повідомила про загибель свого співробітника в Чернігові:

"Загинув працівник прокуратури області Дмитро Розенко. Уламкове поранення. 24 лютого Дмитро записався в територіальну оборону. Учора ввечері з ним втратили зв'язок. Сьогодні надійшла ця чорна звістка".

Раніше Фокус писав, якою була ситуація в Чернігівській та Сумській областях 25 лютого. На півночі країни склалася напружена ситуація через вторгнення російських військ, бойові дії розгорнулися у Сумах, Чернігові, Ніжині та Конотопі.