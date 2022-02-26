"Значит, так. Я тут, никакое оружие мы не сложим". Зеленский записал видео у Дома с химерами на Банковой

Глава государства обратился к соотечественникам с призывом не верить фейкам. "Наше оружие — это правда", — напомнил Владимир Зеленский.

"Украинцы! Сейчас в Сети появилось очень много фейковой информации, что будто бы я призываю сложить оружие нашу армию, и идет эвакуация. Значит, так. Я тут, и никакое оружие мы не сложим, будем защищать нашу державу, — заявил президент. — Потому что наше оружие — это наша правда. Наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать".

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[ + – ] Обращение президента Украины Владимира Зеленского к согражданам. Утро 26 февраля 2022

Напомним, в Киеве с ночи продолжаются уличные бои, наиболее активно — в районе м. Берестейская и проспекта Победы. Из-за повышенной опасности сегодня, 26 февраля, в столице будет закрыта Красная ветка метро.

Соответствующие объявления звучат на станции "Политехнический институт": "В связи с боями на проспекте Победы красная линия работать сегодня не будет. Все станции ветки загерметизированы".